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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

مدیر مایکروسافت درباره لغو ویزای کارگران خارجی هشدار داد

مدیر مایکروسافت درباره لغو ویزای کارگران خارجی هشدار داد

برد اسمیت مدیرعامل مایکروسافت هشدار داد اقدام دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی به گرین کارت برای کارگران خارجی ممکن است به قدرت رقابت فناوری آمریکا لطمه بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسمیت همچنین به اتهامات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر سوءاستفاده مایکروسافت از برنامه ویزای H-1B واکنش نشان داد و این اتهامات را کاملا بی‌اساس خواند.

اظهارات او در حالی بیان می شود که چندی قبل ونس اعلام کرد دولت آمریکا به مایکروسافت و هفت شرکت فناوری دیگر اجازه نمی دهد گرین کارت برای کارگران خارجی ماهر دریافت کنند.

اسمیت همچنین گفت تلاش ها برای مسدودسازی روش های اقامت دائم مهاجران ماهر ممکن است بخش فناوری آمریکا را برای بیش از یک نسل با آسیب جدی مواجه کند.

مدیر مایکروسافت همچنین این ادعا را رد کرد که کارکنان متولد خارج از آمریکا دستمزد کمتری نسبت به کارکنان آمریکایی دریافت می‌کنند. او گفت این شرکت، صرف‌نظر از وضعیت مهاجرتی کارکنان، از یک نظام پرداخت و جبران خدمات یکسان برای همه آن‌ها استفاده می‌کند.

کد مطلب 6979304
شیوا سعیدی

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