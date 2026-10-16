بیرانوند نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شد؛ دو فوتسالیست ایرانی هم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا، مراسم اهدای جوایز سال ۲۰۲۶ آسیا روز پنجشنبه ۲۸ آبان در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. این مراسم برای دومین بار پس از سال ۲۰۱۷ در تایلند برگزار می‌شود و سالن آکسرا تئاتر کینگ پاور میزبان سی‌امین دوره این رویداد خواهد بود.



در مجموع، برترین‌های فوتبال آسیا در ۱۹ بخش معرفی می‌شوند که جوایز بهترین بازیکن مرد و زن سال آسیا از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم است.



بیرانوند در رقابت با دو ستاره عربستانی



علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه تراکتور، یکی از سه نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیاست. فراس البریکان از الاهلی عربستان و سالم الدوساری از الهلال عربستان دیگر نامزدهای این جایزه هستند.



درخشش بیرانوند در جام جهانی ۲۰۲۶ نقش مهمی در قرار گرفتن او در جمع نامزدهای این جایزه داشته است. تیم ملی ایران در این رقابت‌ها با وجود عملکرد قابل توجه، به دلیل تفاضل گل از صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی بازماند.



این دروازه‌بان ۳۴ ساله که رکورددار بیشترین بازی ملی در تاریخ فوتبال ایران است، در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ لیگ نخبگان آسیا نیز به تراکتور کمک کرد تا به مرحله یک‌هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کند. بیرانوند پیش از این در سال ۲۰۱۹ نیز نامزد دریافت این جایزه شده بود.



فراس البریکان برای نخستین بار در جمع نامزدهای بهترین بازیکن سال آسیا قرار گرفته است. او در قهرمانی الاهلی عربستان در لیگ نخبگان آسیا در فصل گذشته نقش مهمی داشت و گل قهرمانی این تیم را در دیدار نهایی به ثمر رساند. الاهلی با این قهرمانی به دومین تیمی تبدیل شد که دو دوره پیاپی این رقابت‌ها را فتح می‌کند.



این مهاجم ۲۶ ساله همچنین به الاهلی کمک کرد فصل لیگ عربستان را در رتبه سوم به پایان برساند. او در مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز دو گل برای تیم ملی عربستان به ثمر رساند و در هر سه مسابقه این تیم در جام جهانی به میدان رفت.



سالم الدوساری، ستاره الهلال عربستان، برای سومین بار در چهار دوره اخیر نامزد این جایزه شده است. او که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ این عنوان را به دست آورده، در صورت انتخاب مجدد می‌تواند برای سومین بار جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را کسب کند.



الدوساری ۳۵ ساله در جام جهانی ۲۰۲۶ شمار بازی‌های خود در این رقابت‌ها را به ۹ مسابقه رساند و در کنار یکی دیگر از بازیکنان عربستان، در رتبه دوم بیشترین بازی ملی‌پوشان این کشور در تاریخ جام جهانی قرار گرفت. او همچنین کاپیتان الهلال در فصل بدون شکست این تیم در لیگ عربستان بود و به همراه این باشگاه، برای دهمین بار قهرمانی جام پادشاهی عربستان را جشن گرفت.



رقابت سه بازیکن برای بهترین فوتبالیست زن آسیا



هالی مک‌نامارا از استرالیا، کیم کیونگ‌یونگ از کره شمالی و کیم هه‌ری از کره جنوبی نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن زن سال آسیا هستند.



مک‌نامارا برای دومین سال پیاپی در فهرست نامزدهای این جایزه قرار گرفته است. او با درخشش در ترکیب ملبورن سیتی، دو فصل متوالی عنوان بهترین گلزن لیگ را به دست آورد و به این تیم برای کسب سومین قهرمانی پیاپی لیگ و نخستین قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی استرالیا پس از شش سال کمک کرد.



این مهاجم ۲۳ ساله در لیگ قهرمانان زنان آسیا نیز عملکرد درخشانی داشت. ملبورن سیتی به مرحله نیمه‌نهایی رسید و مک‌نامارا با چهار گل، عنوان بهترین گلزن این رقابت‌ها را کسب کرد. او همچنین عضو تیم ملی استرالیا بود که در جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ به مقام نایب‌قهرمانی رسید.



کیم کیونگ‌یونگ نیز یکی از چهره‌های اصلی قهرمانی تاریخی نائه‌گوهیونگ کره شمالی در لیگ قهرمانان زنان آسیا بود. این باشگاه نخستین تیم کره شمالی در فوتبال مردان یا زنان محسوب می‌شود که موفق به کسب یک عنوان قهرمانی در رقابت‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است.



کیم که جایزه ارزشمندترین بازیکن این رقابت‌ها را نیز به دست آورد، در چهار مسابقه پایانی تیمش گلزنی کرد و تک‌گل دیدار فینال را به ثمر رساند. این مهاجم ۲۴ ساله همچنین در جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ چهار گل زد و به تیم ملی کره شمالی برای رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی و کسب سهمیه جام جهانی زنان ۲۰۲۷ کمک کرد.

کیم هه‌ری، مدافع ۳۶ ساله کره جنوبی، برای دومین بار پس از سال ۲۰۲۳ نامزد این جایزه شده است. او پس از همراهی ووهان جیانگدا در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا، به سوون اف‌سی زنان پیوست و با این تیم به مرحله نیمه‌نهایی رسید. او همچنین در مسیر صعود تیم ملی کره جنوبی به نیمه‌نهایی جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ عملکرد قابل توجهی داشت.



رقابت آسیایی‌های شاغل در خارج از قاره



لی کانگ‌این، ستاره کره جنوبی و باشگاه اتلتیکو مادرید، برای حفظ عنوان بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج از قاره آسیا با آیاسه اوئدا از ژاپن و هوانگ این‌بئوم از کره جنوبی رقابت می‌کند.



در بخش زنان این جایزه نیز آلانـا کندی و کیتلین فورد از استرالیا و یویی هاسه‌گاوا از ژاپن نامزد شده‌اند.



نامزدهای بهترین مربی سال آسیا



در بخش بهترین مربی مرد سال آسیا، جوزف مونتمورو، گو کورودا و سادایوشی شیرای برای نخستین بار نامزد شده‌اند.



در بخش بهترین مربی زن سال آسیا نیز ما شیائوشو از چین، مرضیه جعفری از ایران و پارک یون‌جونگ از کره جنوبی حضور دارند. جعفری و پارک پیش از این نیز موفق به کسب این عنوان شده‌اند.



نامزدهای بهترین بازیکن جوان آسیا



در بخش بهترین بازیکن جوان مرد سال آسیا، سه بازیکن ژاپنی شامل ماکی کیتاهارا، ریون ایچیهارا و ریونوسوکه ساتو با یکدیگر رقابت می‌کنند.



در بخش زنان نیز کیم وون‌سیم و یو جونگ‌هیانگ از کره شمالی و نوآ فوکوشیما از ژاپن نامزد شده‌اند.



دو نماینده ایران در بخش بهترین فوتسالیست سال آسیا



در بخش بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا، حسین طیبی از گهرزمین سیرجان و سعید احمدعباسی از گیتی‌پسند اصفهان در کنار محمد عثمان‌موسان از تایلند که در باشگاه جیمبی کارتاخنا اسپانیا بازی می‌کند، نامزد دریافت این جایزه هستند.



فهرست کامل نامزدهای جوایز سال ۲۰۲۶ آسیا



بهترین بازیکن مرد سال آسیا



- علیرضا بیرانوند (تراکتور و تیم ملی ایران)

- فراس البریکان (الاهلی عربستان و تیم ملی عربستان)

- سالم الدوساری (الهلال عربستان و تیم ملی عربستان)



بهترین بازیکن زن سال آسیا



- هالی مک‌نامارا (ملبورن سیتی و اورتون؛ استرالیا)

- کیم کیونگ‌یونگ (نائه‌گوهیونگ؛ کره شمالی)

- کیم هه‌ری (ووهان جیانگدا و سوون اف‌سی زنان؛ کره جنوبی)



بهترین بازیکن مرد آسیایی شاغل در خارج از قاره



- آیاسه اوئدا (فاینورد و لیل؛ ژاپن)

- هوانگ این‌بئوم (فاینورد و پورتو؛ کره جنوبی)

- لی کانگ‌این (پاری‌سن‌ژرمن و اتلتیکو مادرید؛ کره جنوبی)



بهترین بازیکن زن آسیایی شاغل در خارج از قاره



- آلانـا کندی (لندن سیتی لاینز؛ استرالیا)

- کیتلین فورد (آرسنال؛ استرالیا)

- یویی هاسه‌گاوا (منچسترسیتی؛ ژاپن)



بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا



- حسین طیبی (گهرزمین؛ ایران)

- سعید احمدعباسی (گیتی‌پسند؛ ایران)

- محمد عثمان‌موسان (جیمبی کارتاخنا؛ تایلند)



بهترین مربی مرد سال آسیا



- جوزف مونتمورو (تیم ملی زنان استرالیا)

- گو کورودا (ماچیدا زلویا؛ ژاپن)

- سادایوشی شیرای (تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان ژاپن)



بهترین مربی زن سال آسیا



- ما شیائوشو (تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان چین)

- مرضیه جعفری (بم خاتون؛ ایران)

- پارک یون‌جونگ (تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان کره جنوبی)



بهترین بازیکن جوان مرد سال آسیا



- ماکی کیتاهارا (اف‌سی توکیو؛ ژاپن)

- ریون ایچیهارا (آلکمار؛ ژاپن)

- ریونوسوکه ساتو (اف‌سی توکیو و والنسیا؛ ژاپن)



بهترین بازیکن جوان زن سال آسیا



- کیم وون‌سیم (مدرسه فوتبال بین‌المللی پیونگ‌یانگ و باشگاه ۴.۲۵؛ کره شمالی)

- یو جونگ‌هیانگ (باشگاه ۴.۲۵؛ کره شمالی)

- نوآ فوکوشیما (آکادمی فوتبال ژاپن؛ ژاپن)



بهترین فدراسیون عضو AFC در سطح پلاتینیوم



- فدراسیون فوتبال ژاپن

- فدراسیون فوتبال اردن

- فدراسیون فوتبال عربستان



بهترین فدراسیون عضو AFC در سطح الماس



- فدراسیون فوتبال چین

- فدراسیون فوتبال تایلند

- فدراسیون فوتبال ویتنام



بهترین فدراسیون عضو AFC در سطح طلا



- فدراسیون فوتبال هنگ‌کنگ

- فدراسیون فوتبال هند

- فدراسیون فوتبال مالزی



بهترین فدراسیون عضو AFC در سطح یاقوت



- فدراسیون فوتبال بنگلادش

- فدراسیون فوتبال گوام

- فدراسیون فوتبال لائوس



بهترین اتحادیه منطقه‌ای سال آسیا



- فدراسیون فوتبال آسه‌آن

- فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی

- فدراسیون فوتبال جنوب آسیا



جایزه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه؛ سطح طلا



- فدراسیون فوتبال استرالیا

- فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

- فدراسیون فوتبال ژاپن



جایزه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه؛ سطح نقره



- فدراسیون فوتبال بنگلادش

- فدراسیون فوتبال گوام

- فدراسیون فوتبال هند



جایزه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه؛ سطح برنز



- فدراسیون فوتبال کامبوج

- فدراسیون فوتبال اندونزی

- فدراسیون فوتبال میانمار



جایزه قدردانی از میزبان جام ملت‌های زنان آسیا



- فدراسیون فوتبال استرالیا



جایزه الماس آسیا

- برنده این جایزه در جریان مراسم معرفی خواهد شد.



مراسم جوایز سال ۲۰۲۶ کنفدراسیون فوتبال آسیا از ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۲۸ آبان به وقت محلی بانکوک (۱۶:۳۰ به وقت تهران) آغاز می‌شود و از طریق کانال یوتیوب و دیگر بسترهای دیجیتال AFC قابل پیگیری خواهد بود.