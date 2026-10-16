به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، در دومین نشست مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه «تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی ایران‌مد ۲۰۲۶» در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات ارزشمند مدیران، مهندسان و کارشناسان تجهیزات پزشکی در دوران جنگ، اظهار کرد: همکاران حوزه تجهیزات پزشکی در شرایط دشوار جنگ زحمات بسیاری متحمل شدند و تلاش‌های آنان در پشتیبانی از مراکز درمانی و استمرار ارائه خدمات سلامت شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به اهمیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در استمرار ارائه خدمات درمانی اظهار کرد: در شرایط کنونی، بیش از گذشته به برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر در حوزه نگهداشت تجهیزات پزشکی نیاز داریم. باید با پیشگیری از خرابی تجهیزات، انجام به‌موقع تعمیرات و اجرای برنامه‌های منظم نگهداشت، از توقف فعالیت تجهیزات و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مراکز درمانی جلوگیری کنیم.

توسعه سامانه تجهیزات پزشکی و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سرمایه ای مراکز درمانی

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌ریزی های صورت گرفته جهت راه‌اندازی سامانه تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تصریح کرد: هدف این است که تمامی تجهیزات پزشکی کشور شناسنامه‌دار شوند و اطلاعات مربوط به وضعیت، عملکرد و نیازهای نگهداشتی آن‌ها در سامانه‌ای مشخص ثبت شود تا امکان نظارت و مدیریت مؤثرتر بر این سرمایه‌های ارزشمند نظام سلامت فراهم شود.

رضوی ادامه داد: در این مسیر، لازم است مهندسان تجهیزات پزشکی مسئولیت مشخصی در مدیریت و بهره‌برداری از سامانه‌ها بر عهده داشته باشند تا با اتکا به دانش تخصصی آنان، وضعیت تجهیزات به‌صورت مستمر پایش شود، نیازهای تعمیراتی به‌موقع شناسایی و اقدامات لازم برای نگهداشت آن‌ها در زمان مناسب انجام شود.

توجه به الزامات تجهیزات پزشکی در اعتباربخشی نسل هفتم بیمارستان‌ها

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه، با اشاره به جایگاه اعتباربخشی در ارتقای کیفیت خدمات گفت: در تدوین استانداردهای اعتباربخشی نسل هفتم بیمارستان‌ها، با بهره‌گیری از نظرات مهندسان تجهیزات پزشکی، الزامات و خواسته‌های تخصصی این حوزه در سنجه‌های اعتباربخشی لحاظ شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود در فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها، سنجه‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی مورد توجه جدی قرار گیرند و اجرای آن‌ها به‌درستی ارزیابی شود؛ چراکه توجه به این الزامات می‌تواند به بهبود فرآیندهای نگهداشت، افزایش آمادگی تجهیزات برای ارائه خدمت و ارتقای مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها کمک کند.

رضوی تأکید کرد: اجرای مناسب این سنجه‌ها، در کنار نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارشناسان مربوط، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از تجهیزات پزشکی و صیانت از منابع و سرمایه‌های نظام سلامت را فراهم کند.

پیگیری پرداخت حق فنی مهندسان تجهیزات پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه حرفه‌ای و تخصصی مهندسان تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز درمانی، از پیگیری موضوع پرداخت حق فنی این گروه خبر داد.

وی اظهار کرد: مهندسان تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها مسئولیت‌های تخصصی و مهمی بر عهده دارند و دانش و توانمندی آنان در شناسایی نیازهای فنی مراکز درمانی، نقش مؤثری در استمرار ارائه خدمات سلامت دارد.

رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: موضوع پرداخت حق فنی مهندسان تجهیزات پزشکی با همراهی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مورد تأیید قرار گرفته است و با تصویب هیئت امنا قابل پرداخت در دانشگاه ها است.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از نیروهای متخصص این حوزه افزود: بهره‌گیری از توانمندی‌های مهندسان تجهیزات پزشکی و توجه به مسئولیت‌های حرفه‌ای آنان، می‌تواند به بهبود عملکرد مراکز درمانی و ارتقای مدیریت تجهیزات پزشکی کمک کند.

ساماندهی ساختار سازمانی تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، از پیگیری موضوع ساماندهی چارت سازمانی تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: تعیین دقیق مسئولیت‌ها و مشخص شدن حدود پاسخ‌گویی در این حوزه در حال پیگیری است و ساختار مربوط پس از طی مراحل لازم به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: هدف از این اقدام، ایجاد ساختاری یکپارچه، هماهنگ و یکسان در دانشگاه‌های علوم پزشکی است تا با شفاف شدن مسئولیت‌ها و وظایف، مشکلات اجرایی کاهش یابد و امکان مدیریت منسجم‌تر تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی فراهم شود.

صیانت از سرمایه‌های نظام سلامت با ارتقای نگهداشت تجهیزات پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان، بر ضرورت هم‌افزایی مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و پیگیری برنامه‌های مرتبط با مدیریت و نگهداشت تجهیزات تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح تجهیزات پزشکی در نظام درمان کشور تصریح کرد: توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، شناسنامه‌دار کردن تجهیزات، اجرای الزامات اعتباربخشی، تقویت جایگاه مهندسان تجهیزات پزشکی و ساماندهی ساختار سازمانی این حوزه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، کاهش مشکلات نگهداشتی و استفاده مؤثرتر از تجهیزات در مراکز درمانی کمک کند.

رضوی تأکید کرد: هدف نهایی، مدیریت اصولی تجهیزات پزشکی، افزایش آمادگی آن‌ها برای ارائه خدمات درمانی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تجهیزات موجود در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و صیانت از منابع نظام سلامت کشور است.