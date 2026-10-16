به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، در جریان بازدید میدانی از حوزه قضایی شهرستان چگنی، از بخش‌های مختلف این مجموعه قضایی بازدید کرد و ضمن بررسی روند فعالیت‌ها، بر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، افزایش دقت در رسیدگی‌ها و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی تأکید کرد.

در این بازدید، بخش‌های مختلف حوزه قضایی شهرستان، از جمله دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت. رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از پروژه در حال ساخت این حوزه قضایی بازدید کرد و روند پیشرفت عملیات اجرایی و ساخت‌وساز آن را مورد ارزیابی قرار داد.

ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی معادن و بنگاه‌های اقتصادی

علی‌محمدی با اشاره به موضوع انفال و صیانت از حقوق عامه، بر ضرورت توجه جدی معادن، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت‌های اجتماعی خود تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان چگنی باید از منافع حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه‌ها بهره‌مند شوند، خواستار پیگیری جدی این موضوع شد و بر اهمیت توجه به حقوق عمومی در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

تأکید بر استحکام و استدلال در رسیدگی‌های قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه با ارزیابی عملکرد قضایی شهرستان چگنی، از کیفیت رسیدگی‌ها در دادگاه‌های این حوزه ابراز رضایت کرد و گفت: به دلیل حضور مستمر و نظارت دقیق مدیریت محلی، رسیدگی‌های انجام‌شده در دادگاه‌ها از استحکام، توجیه و استدلال مناسبی برخوردار است.

وی در عین حال بر ضرورت ارتقای سطح دقت و توجه در دادسرا تأکید کرد و افزود: لازم است در بخش دادسرا نیز همان سطح از دقت و توجهی که در دادگاه‌ها وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد تا کیفیت رسیدگی‌ها در این بخش نیز ارتقا یابد.

علی‌محمدی همچنین عملکرد دادگاه کیفری دوم شهرستان چگنی را مطلوب ارزیابی کرد و از روند فعالیت این شعبه ابراز رضایت کرد.

تقویت فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به پیشینه مثبت شهرستان چگنی در حل‌وفصل اختلافات، بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای میانجی‌گری و حل اختلاف در این منطقه، خواستار توجه ویژه به این سازوکارها شد و تقویت راهکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلاف را در کاهش تنش‌ها و پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی مؤثر دانست.

علی‌محمدی همچنین با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: دادگستری لرستان در حوزه پیشگیری، ابتدا بر پیشگیری از آسیب‌ها تمرکز دارد و در همین راستا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌ریزی‌های دقیقی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌کند تا زمینه بروز جرم کاهش یابد.

توسعه خدمات الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این بازدید، اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت فناوری اطلاعات را مورد تأکید قرار داد و گفت: هدف دستگاه قضایی، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین، از جمله ضمانت الکترونیک، برای کاهش نیاز مردم به حضور فیزیکی در مراجع قضایی و بهینه‌سازی خدمات ارائه‌شده از طریق سامانه‌هاست.

وی با اشاره به نرخ ۹۹ درصدی ابلاغ الکترونیک در این حوزه قضایی افزود: شفافیت در اجرای عدالت زمانی محقق می‌شود که آرای قضایی، مستدل و متقن باشند و از طریق سامانه‌های الکترونیک، در کوتاه‌ترین زمان در اختیار مردم قرار گیرند.

دیدار رئیس‌کل دادگستری لرستان با امام جمعه چگنی

علی‌محمدی در ادامه سفر خود به شهرستان چگنی با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به نقش روحانیت در ارتقای فرهنگ دینی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر دستگاه قضایی و نهادهای دینی تأکید کرد.

وی تقویت صلح و سازش، گسترش فرهنگ گذشت و صیانت از حقوق عامه را از زمینه‌های مهم همکاری این نهادها دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای آرامش اجتماعی و کاهش اختلافات در شهرستان چگنی تأکید کرد.