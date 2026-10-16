به گزارش خبرگزاری مهر، وقوع حریق در یک انبار علوفه در روستای بدرآباد عصر روز پنج شنبه به مرکز فرماندهی ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد گزارش شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۶ گلدشت غربی به محل حادثه اعزام شدند تا عملیات اطفای حریق را آغاز کنند.

مهار آتش‌سوزی با حضور آتش‌نشانان

بر اساس گزارش سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، در این حادثه یک انبار حاوی علوفه دچار حریق شده و شعله‌های آتش در آن گسترش یافته بود.

آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و پس از دقایقی موفق شدند آتش را به‌طور کامل مهار کنند.

جزئیاتی درباره علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت احتمالی اعلام نشده است.

توصیه‌های ایمنی برای نگهداری علوفه

کارشناسان آتش‌نشانی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام نگهداری کاه و علوفه، از شهروندان خواستند برای کاهش خطر وقوع آتش‌سوزی، فاصله مناسب میان محل‌های دپوی علوفه را رعایت کنند.

همچنین روشن کردن آتش در مجاورت علوفه‌ها و وجود سیم‌های برق در نزدیکی محل نگهداری این مواد می‌تواند خطرآفرین باشد؛ ازاین‌رو، رعایت فاصله ایمن از منابع حرارتی و توجه به ایمنی تأسیسات برقی در محل انبارداری ضروری است.

رعایت این نکات می‌تواند در پیشگیری از حوادث آتش‌سوزی و کاهش خسارت‌های احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.