به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی صبح جمعه در جریان بررسی وضعیت راه‌های روستایی شهرستان سقز، با اشاره به فاصله برخورداری روستاهای کردستان از راه آسفالته با میانگین کشوری اظهار کرد: با وجود محدودیت در تعریف پروژه‌های جدید، آسفالت ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی سقز با مشارکت معادن و مجموعه راهداری در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای توسعه راه‌های روستایی افزود: لازم است در قانون بودجه، ردیف اعتباری مشخصی برای آسفالت راه‌های روستایی پیش‌بینی شود تا روند محرومیت‌زدایی در این بخش با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون فنی و راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با اشاره به فاصله معنادار برخورداری راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار در کردستان، به‌ویژه شهرستان سقز، از میانگین کشوری، بر ضرورت توجه بیشتر به تکمیل شبکه راه‌های روستایی این منطقه تأکید کرد.

انتقاد از روند جذب اعتبارات راهداری

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های راهی منطقه اظهار کرد: اعتبارات و ماشین‌آلات حوزه راهداری باید به‌صورت عادلانه توزیع شود.

محسن بیگلری با انتقاد از عملکرد راهداری استان در زمینه جذب به‌موقع سهمیه قیر، بر ضرورت پیگیری مطالبات حوزه راه تأکید کرد و جذب اعتبار برای تثبیت و بهسازی آسفالت محور صاحب ـ گلتپه را از جمله نیازهای این منطقه برشمرد.

فرماندار شهرستان سقز نیز با تشریح وضعیت راه‌های روستایی این شهرستان اظهار کرد: از مجموع ۹۹۰ کیلومتر راه روستایی سقز، تاکنون ۵۰۴ کیلومتر آسفالت شده است.

ضیاالدین نعمانی افزود: عملیات ساخت و آسفالت ۱۰۲ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان به پیمانکار واگذار شده و عملیات خاکی ۲۱.۵ کیلومتر راه روستایی نیز با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن انجام شده است.

در ادامه این برنامه، معاون فنی و راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از محورهای چاغرلو ـ علی‌آباد، گلتپه ـ برچم و واریانت سقز ـ مریوان بازدید کرد و وضعیت این مسیرها مورد بررسی قرار گرفت.