به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی از پلمب یک واحد کلینیک پوست و مو در خرم‌آباد به دنبال دریافت شکایات متعدد مردمی و شناسایی تخلفات صنفی و بهداشتی خبر داد.

کوهزادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول شکایات متعدد شهروندان و رصدهای اطلاعاتی درباره بروز تخلفات صنفی و بهداشتی در یک کلینیک پوست و مو در خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ادامه فعالیت این واحد، سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده بود، افزود: بررسی موضوع با هدف رسیدگی به تخلفات و برخورد با بی‌توجهی به ضوابط قانونی در دستور کار قرار گرفت.

ادامه تخلفات با وجود تذکرات پلیس

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان با بیان اینکه این واحد پیش از این نیز چندین مرتبه از سوی کارشناسان پلیس اماکن مورد تذکر و توجیه قرار گرفته بود، گفت: از متصدی کلینیک تعهد کتبی گرفته شده بود، اما وی با وجود تذکرات و مطالبات مردمی، همچنان به تخلفات خود ادامه داد.

تشکیل پرونده قضایی برای واحد متخلف

کوهزادی در پایان تصریح کرد: با هماهنگی قضایی، این واحد صنفی پلمب شد و در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

وی بر برخورد قانونی با واحدهای متخلف و ضرورت رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی در راستای صیانت از سلامت شهروندان تأکید کرد.