به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری با اشاره به بررسی الگوی مصرف سوخت خودروها در سطح شهرستان بندرعباس اظهار کرد: با توجه به میانگین متعارف مصرف سوخت خودروها، فقط طی چهار روز، تعداد ۱۵۷ دستگاه خودرو که هر یک از آن‌ها سه بار یا بیشتر در جایگاه‌های عرضه بنزین سوخت‌گیری کرده بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، دستور توقیف فیزیکی خودروهای شناسایی‌شده، مسدودسازی کارت‌های سوخت و تشکیل پرونده قضایی برای مالکان آن‌ها صادر شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: نظارت‌های میدانی و اقدامات قانونی برای شناسایی و برخورد با عوامل عرضه خارج از شبکه بنزین با هدف جلوگیری از اخلال در روند سوخت‌رسانی با هدف کاهش مشکلات مراجعین به جایگاه‌های سوخت استمرار خواهد داشت.