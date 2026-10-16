اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در رومشکان؛ توقیف ۱۴ وسیله نقلیه متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری، از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برخورد با سارقان، خرده‌فروشان مواد مخدر و وسایل نقلیه متخلف و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان طرحی هدفمند را با محوریت مقابله با جرائم سرقت، توزیع مواد مخدر و تخلفات وسایل نقلیه اجرا کردند.

کشف چهار فقره سرقت و دستگیری سارقان

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران موفق به دستگیری سه سارق و یک مالخر شدند و چهار فقره سرقت شامل سرقت موتورسیکلت، احشام، تلفن همراه و اماکن را کشف کردند.

به گفته تیموری، تعدادی از وسایل و اموال مسروقه نیز در جریان این عملیات کشف شد.

دستگیری پنج خرده‌فروش مواد مخدر

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با مواد مخدر تصریح کرد: در ادامه اجرای طرح، مقادیری از انواع مواد مخدر کشف و پنج خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی رومشکان همچنین از جمع‌آوری ۱۲ معتاد متجاهر در جریان این طرح خبر داد.

توقیف ۱۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف

تیموری در بخش دیگری از سخنان خود از توقیف ۱۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و هنجارشکن خبر داد و گفت: در این عملیات، سه دستگاه موتورسیکلت و ۱۱ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات صورت‌گرفته توقیف شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را برخورد با جرائم و تخلفات، ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان عنوان کرد.