به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های امسال در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تاکنون، شش نوبت سیلاب در استان رخ داده که بیش از هزار میلیارد تومان به سطح راه‌ها، ابنیه فنی و تأسیسات جانبی جاده‌ها خسارت وارد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده افزود: با توجه به شرایط بحرانی، احتمال بروز پدیده ال‌نینو و بارش‌های نقطه‌ای، مدیریت پیامدهای حوادث جوی و ترمیم زیرساخت‌های خسارت‌دیده با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با بیان اینکه در حال حاضر تردد در مناطق آسیب‌دیده برقرار است، گفت: ارتباط راهی روستاییان این مناطق در حد عبور و مرور برقرار بوده و در حال حاضر هیچ منطقه‌ای با قطع کامل ارتباط یا توقف تردد مواجه نیست.

مصدقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت امکانات بازسازی اظهار کرد: در پی تأکید استاندار گلستان، تعدادی ماشین‌آلات کمکی از سطح ملی دریافت شده و هماهنگی‌های لازم برای اعزام کمپرسی و بیل مکانیکی از استان‌های همجوار، از جمله مازندران و خراسان شمالی، انجام گرفته است تا روند ترمیم مسیرهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین از پیش‌بینی حمایت‌های اعتباری و اجرایی برای بازسازی راه‌های خسارت‌دیده خبر داد و اظهار کرد: قرار است اداره‌کل مدیریت بحران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز از ظرفیت‌های ملی و منابع حاصل از فروش مصالح سنگی و درختان برجای‌مانده از سیلاب برای کمک به عملیات بازسازی استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان تأکید کرد: این اداره‌کل با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود و تقسیم کار میان معاونت‌های مرتبط و نیروهای اجرایی، روند بازسازی راه‌های آسیب‌دیده را پیگیری می‌کند.