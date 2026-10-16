به گزارش خبرنگار مهر، حجت مومنی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان، صبح جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از موفقیت کانون‌های یاریگران زندگی این استان در مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره یاریگران زندگی خبر داد و اظهار کرد: کانون‌های دانش‌آموزی لرستان با کسب هفت رتبه کشوری، عملکرد قابل توجهی در بخش‌های مختلف این جشنواره به ثبت رساندند.

کسب سه رتبه دوم کشوری توسط کانون‌های دانش‌آموزی لرستان

مومنی با اشاره به برگزیدگان رتبه دوم کشوری گفت: کانون یاریگران زندگی دبیرستان شاهد شهرستان کوهدشت در رشته «ایده‌پردازی و طراحی راهکارها» موفق به کسب رتبه دوم شد.

وی افزود: کانون‌های یاریگران زندگی مدرسه سما شهرستان دورود و مدرسه ام‌البنین منطقه طرحان نیز در رشته «حمایت‌جویی و اجرای پروژه‌های کوچک» رتبه دوم کشوری را به دست آوردند.

چهار رتبه سوم برای مدارس لرستان

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه به برگزیدگان رتبه سوم اشاره کرد و گفت: کانون یاریگران زندگی دبستان شهید حججی و مدرسه شاهد شهرستان دورود در رشته «ایده‌پردازی و طراحی راهکارها» موفق به کسب رتبه سوم کشوری شدند.

وی ادامه داد: دبستان تبریزی‌نیا شهرستان دورود نیز در رشته «تشکیل گروه‌های همیاری اجتماعی» رتبه سوم را کسب کرد و مدرسه ام‌البنین نورآباد در رشته «حمایت‌جویی و اجرای پروژه‌های کوچک» به این رتبه دست یافت.

تقویت مشارکت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها

مومنی با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، مدیران مدارس، مربیان، کارشناسان و خانواده‌های آنان، بر اهمیت فعالیت کانون‌های یاریگران زندگی در تقویت مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های مشارکتی و حمایت از ایده‌های دانش‌آموزی می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ همیاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی داشته باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان خاطرنشان کرد: موفقیت کانون‌های دانش‌آموزی در جشنواره کشوری، ظرفیت مدارس استان را برای اجرای برنامه‌های خلاقانه و مشارکت‌محور نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های پیشگیرانه و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان باشد.