احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در زنجان وجود دارد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان امروز قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت جوی طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و در این مدت، سامانه بارشی مؤثر و قابل‌توجهی که موجب بارش‌های گسترده در سطح استان شود، پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان تصریح کرد: با وجود نبود سامانه بارشی مؤثر، احتمال وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده باران همراه با رعدوبرق در برخی نقاط استان وجود دارد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه احتمال وقوع بارش در روز شنبه بیشتر از سایر روزهای پیش‌رو است، ادامه داد: در همین راستا، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

وی همچنین درباره تغییرات دمایی استان گفت: دمای هوا طی امروز و فردا با شیبی ملایم افزایش می‌یابد، اما از هفته آینده روند کاهش تدریجی دما آغاز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق استان، به‌ویژه در روز شنبه، شهروندان باید توصیه‌های اعلام‌شده در هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.