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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

زارع: نخبگان دانش‌آموزی با آزمون علمی پایگاه‌ محور شناسایی می‌شوند

زارع: نخبگان دانش‌آموزی با آزمون علمی پایگاه‌ محور شناسایی می‌شوند

آستانه اشرفیه - جانشین رئیس سازمان علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان با اشاره به شرکت حدود ۵۰۰ دانش آموز در آزمون علمی پایگاه محور گفت: نخبگان دانش‌آموزی با این آزمون شناسایی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ جلیل زارع پیش از ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها در نخستین آزمون علمی پایگاه محور ویژه دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم، هم‌زمان با سراسر کشور و شهرستان های مختلف استان گیلان در آستانه اشرفیه، اظهار کرد: این آزمون در شهرستان آستانه اشرفیه در سه نقطه مجزا اجرا شده که در این دوره، حدود ۴۰ دانش‌آموز از این شهرستان در آزمون شرکت کردند.

جانشین سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور قریب به ۵۰۰ دانش‌آموز در شش شهرستان استان افزود: هدف از این اقدام، شناسایی افراد نخبه و بااستعداد است و برای حمایت‌های لازم از این عزیزان در سال‌های آتی، برنامه‌ریزی های دقیقی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این آزمون با تلاش سازمان بسیج مستضعفین و سازمان بسیج علمی سپاه قدس گیلان برگزار شد، گفت:مباحث این آزمون بر اساس دروس تخصصی سال تحصیلی جاری طراحی شده است.

زارع: نخبگان دانش‌آموزی با آزمون علمی پایگاه‌ محور شناسایی می‌شوند

سرهنگ زارع با اشاره به استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از آنان دعوت کرد برای شرکت در دوره‌های آتی که به صورت مستمر برگزار می‌شود، به حوزه‌ها و پایگاه های بسیج مراجعه کرده و ثبت‌نام نمایند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام نخبگان دانش‌آموزی ، اظهار کرد:این برنامه با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین و بسیج علمی طراحی و اجرا شده است تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای برتر فراهم شود.

جانشین رئیس سازمان علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان ضمن قدردانی همکاری مسئولان آموزشی و خانواده‌ها در برگزاری هرچه بهتر این آزمون، تصریح کرد: این آزمون نخستین گام از یک برنامه مستمر و پایگاه محور است، که در دوره‌های بعدی، دانش‌آموزان برگزیده تحت پوشش حمایت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6979340

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