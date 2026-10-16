به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ جلیل زارع پیش از ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها در نخستین آزمون علمی پایگاه محور ویژه دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم، هم‌زمان با سراسر کشور و شهرستان های مختلف استان گیلان در آستانه اشرفیه، اظهار کرد: این آزمون در شهرستان آستانه اشرفیه در سه نقطه مجزا اجرا شده که در این دوره، حدود ۴۰ دانش‌آموز از این شهرستان در آزمون شرکت کردند.

جانشین سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور قریب به ۵۰۰ دانش‌آموز در شش شهرستان استان افزود: هدف از این اقدام، شناسایی افراد نخبه و بااستعداد است و برای حمایت‌های لازم از این عزیزان در سال‌های آتی، برنامه‌ریزی های دقیقی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این آزمون با تلاش سازمان بسیج مستضعفین و سازمان بسیج علمی سپاه قدس گیلان برگزار شد، گفت:مباحث این آزمون بر اساس دروس تخصصی سال تحصیلی جاری طراحی شده است.

سرهنگ زارع با اشاره به استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از آنان دعوت کرد برای شرکت در دوره‌های آتی که به صورت مستمر برگزار می‌شود، به حوزه‌ها و پایگاه های بسیج مراجعه کرده و ثبت‌نام نمایند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام نخبگان دانش‌آموزی ، اظهار کرد:این برنامه با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین و بسیج علمی طراحی و اجرا شده است تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای برتر فراهم شود.

جانشین رئیس سازمان علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان ضمن قدردانی همکاری مسئولان آموزشی و خانواده‌ها در برگزاری هرچه بهتر این آزمون، تصریح کرد: این آزمون نخستین گام از یک برنامه مستمر و پایگاه محور است، که در دوره‌های بعدی، دانش‌آموزان برگزیده تحت پوشش حمایت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای قرار خواهند گرفت.