به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای فراهم کردن شرایط پرواز استقلال به قطر برای بازی با الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: تقریباً تمام کارهای مربوط به پرواز را انجام داده‌ بودیم و برای این موضوع به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نامه‌نگاری کردیم. پس از آن نیز با قطر مکاتبه داشتیم و به ما اعلام کردند که باید از هواپیمایی دولتی ایران استفاده کنیم. این روند حدود ۱۰ تا ۱۵ روز طول کشید.



وی افزود: اکنون نیز همین نامه‌نگاری‌ها را با امارات انجام می‌دهیم و پیگیر هستیم تا برای سفر تیم مشکلی به وجود نیاید. شاید تاکنون حدود ۲۰ نامه در این زمینه ارسال کرده باشیم. سایر تیم‌ها نیز باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند. اگر باشگاه‌های تراکتور و گل‌گهر هم در این زمینه به کمک نیاز داشته باشند، به آنها کمک خواهیم کرد.



رئیس سازمان فوتبال استقلال درباره محدودیت‌های این باشگاه در فصل جاری و وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان گفت: محدودیت‌های زیادی برای استقلال در این فصل وجود داشت. هر زمان پنجره نقل‌وانتقالاتی در نیم‌فصل باز شود، می‌توانیم بازیکنان جدیدی جذب کنیم؛ مگر اینکه اتفاقات دیگری رخ دهد.



فتاحی همچنین درباره پرونده شاکیان استقلال و پیگیری‌های حقوقی این باشگاه تصریح کرد: روند حقوقی پرونده‌ها در حال پیگیری است و برای انجام این پیگیری‌ها نیز هزینه‌هایی پرداخت کرده‌ایم.



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره وضعیت قراردادی یاسر آسانی اظهار داشت: شرایط قرارداد او به شکلی بود که می‌توانست با پرداخت ۵۰۰ هزار دلار از استقلال جدا شود. او فسخ قرارداد ثبت‌شده‌ای نداشته و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد و مشکلی برای استقلال رخ نخواهد داد. فسخ قرارداد او زمانی اعتبار داشت که در سازمان لیگ ثبت می شد که چنین چیزی رخ نداده است.