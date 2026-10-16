به گزارش خبرنگار مهر، نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی آبپخش با حضور بخشدار و رئیس انجمن؛ حجت‌الاسلام خداداد رضایی، امام جمعه آبپخش؛ مجتبی عباسی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتستان؛ محمد جامعی، شهردار آبپخش؛ طیبه زارع، مسئول کتابخانه عمومی آبپخش و دبیر انجمن و سایر اعضا در کتابخانه عمومی این شهر برگزار شد.

تأکید بر ترویج فرهنگ مطالعه و مشارکت دستگاه‌های اجرایی

بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش آبپخش، صبح جمعه در این نشست بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی و نقش کتابخانه‌های عمومی در ارتقای آگاهی و دانش جامعه تأکید کرد.

محمد پارسا با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در برنامه‌های هفته کتاب، خواستار همکاری و هم‌افزایی اعضای انجمن برای اجرای برنامه‌های متنوع و اثرگذار با هدف گسترش فرهنگ مطالعه شد.

فعالیت کتابخانه عمومی آبپخش با ۲۶ هزار جلد کتاب و ۷۲۰ عضو

در ادامه این نشست، طیبه زارع، دبیر انجمن و مسئول کتابخانه عمومی آبپخش، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این کتابخانه ارائه کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه عمومی آبپخش اظهار کرد: این کتابخانه با برخورداری از حدود ۲۶ هزار جلد کتاب و ۷۲۰ عضو، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فعالیت می‌کند.

زارع افزود: برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های کتابخوانی، جمع‌خوانی، قصه‌گویی، مسابقات کتابخوانی و تأسیس پاتوق کتاب، از جمله برنامه‌های فرهنگی و آموزشی کتابخانه عمومی آبپخش است.

مسئول کتابخانه عمومی آبپخش همچنین برنامه‌ها و پیشنهادهای پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب و کتابخوانی را تشریح و بر اجرای برنامه‌های متنوع با هدف جذب بیشتر مخاطبان و تقویت فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

بررسی ویژه‌برنامه‌های هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

در بخش دیگری از این نشست، اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی آبپخش درباره برنامه‌ریزی، هماهنگی و نحوه اجرای ویژه‌برنامه‌های هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به تبادل نظر پرداختند و پیشنهادهای خود را برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه‌ها ارائه کردند.

در پایان این نشست، از سه نفر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی که به مناسبت هفته دولت و ویژه کارکنان ادارات برگزار شده بود، تقدیر شد.

اسماعیل شیخی از آموزش و پرورش، حافظ امیدی از شبکه بهداشت و اکبر گرگین‌پور از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سه برگزیده این مسابقه بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.