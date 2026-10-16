ضرورت حمایت از استعدادهای کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در دیدار با امیرآریان حسنلو، دارنده رتبه سوم مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری اتحادیه جهانی پست، ضمن تبریک این موفقیت به وی و خانواده‌اش، اظهار کرد: استعدادهای کودکان و نوجوانان باید شناسایی و به‌صورت مستمر پیگیری شود تا با فراهم‌کردن زمینه مناسب رشد و یادگیری، به موفقیت‌های ارزشمند منجر شود.

وی با اشاره به نقش خانواده و نهادهای آموزشی و فرهنگی در شکوفایی توانمندی‌های کودکان و نوجوانان، از تلاش والدین امیرآریان در مسیر رشد فکری و ادبی وی قدردانی کرد و بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب مطالعه و یادگیری از سوی آموزش‌وپرورش تأکید کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی این کانون ارائه کرد و بر تداوم برنامه‌های تقویت خلاقیت و مهارت‌های نوشتاری کودکان و نوجوانان تأکید داشت.

امیرآریان حسنلو در رقابت با نمایندگان ۶۵ کشور جهان و در میان بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار اثر ارسالی به مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری اتحادیه جهانی پست، موفق به کسب رتبه سوم جهان شده است.این دیدار هم‌زمان با هفته ملی کودک برگزار شد.