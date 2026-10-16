به گزارش خبرنگار مهر، مولوی راشد بندار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محله یکبنی جاسک با تأکید بر ضرورت عبرت گرفتن از سرگذشت گذشتگان اظهار کرد: قرآن کریم انسان‌ها را به مطالعه سرگذشت پیشینیان و عبرت‌آموزی از رویدادهای گذشته دعوت می‌کند و بر همین اساس، ما این حرکت نابجا را محکوم می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، از آنان خواست با استقامت، حیات و شرافت خود را حفظ کنند و افزود: ان‌شاءالله سپیده پیروزی نزدیک است، باطل از بین خواهد رفت و مردم به‌زودی نتیجه نابودی آن را خواهند دید.

ضرورت حمایت از صیادان و تأمین امنیت دریا

امام جمعه اهل سنت محله یکبنی جاسک با اشاره به دشواری‌های معیشتی صیادان منطقه، خطاب به مسئولان کشور و نیروهای نظامی و انتظامی گفت: دریا برای مردم ساحل‌نشین اهمیت حیاتی دارد و بسیاری از خانواده‌ها تنها از طریق صیادی امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین باید برای حمایت از صیادان کم‌بضاعت چاره‌اندیشی شود.

بندار با اشاره به حمله به یک لنج صیادی در محدوده هشت تا ۱۰ مایلی سیریک بیان کرد: دو روز پیش، یک لنج که فعالیت آن کاملاً صیادی بود، در شرایطی که مردم با مشکلات و سختی‌های فراوان معیشتی روبه‌رو هستند، هدف حمله قرار گرفت و سه پسر ناخدای این لنج به‌شدت مجروح شدند.

وی با انتقاد از آسیب دیدن افراد غیرنظامی و زحمتکش در دریا، خطاب به آمریکا اظهار کرد: وقتی ادعا می‌کنید کوچک‌ترین تحرکات منطقه را رصد می‌کنید، چرا از حضور و فعالیت این افراد غیرنظامی که برای تأمین یک لقمه نان تلاش می‌کنند، جلوگیری نمی‌شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم؟

امام جمعه اهل سنت محله یکبنی جاسک ادامه داد: این افراد برای کسب روزی حلال دل به دریا می‌زنند، اما در معرض حمله قرار می‌گیرند و خانواده‌های آنان با خسارت‌ها و رنج‌های سنگین مواجه می‌شوند.

ناامنی دریا، نگرانی صیادان را افزایش داده است

بندار با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات صیادان محروم و زحمتکش منطقه، تصریح کرد: شرایط زندگی این قشر روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و مسئولان باید برای رفع مشکلات آنان اقدامات مؤثر و عملی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: پس از حادثه اخیر، شماری از صیادان به دلیل نگرانی از ناامنی در دریا اعلام کرده‌اند که فعلاً فعالیت خود را متوقف می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند معیشت خانواده‌های وابسته به صیادی را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.