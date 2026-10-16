به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جاسک با گرامیداشت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزشی حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران و توجه به مسائل روز کشور تأکید کرد.

حضرت زینب (س) الگوی صبر و استقامت ملت ایران است

وی با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به مردم، عاشقان اهل‌بیت (ع)، پرستاران و خانواده‌های شهدا، شهادت دو شهید جنگ تحمیلی سوم سهرابی و محمودی‌فر را تسلیت گفت.

امام جمعه جاسک با اشاره به صبر و تاب‌آوری ملت ایران، اظهار کرد: امروز دنیا از صبر و استقامت ملت خستگی‌ناپذیر ایران در بهت فرو رفته است. با وجود جنگ نظامی، تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و شهادت فرماندهان نظامی و رهبر کشور ملت ایران همچنان با اقتدار ایستاده است.

رستاخیز، افزود: مردم جهان باید بدانند که راز این استقامت و ایستادگی، درس گرفتن از اهل‌بیت (ع) و حضرت زینب کبری (س) است. در شرایطی که دشمن به دنبال تزریق اضطراب و ناامیدی است، ملت مؤمن ایران با باورهای عمیق خود از این امتحان بزرگ سربلند بیرون آمده است.

وی حضرت زینب کبری (س) را الگویی کامل برای انسان مؤمن در بحران‌ها دانست و تصریح کرد: ملت ایران در این پیچ بزرگ تاریخی و نبرد تمدنی از مکتب حضرت زینب (س) درس گرفته و به این بالندگی رسیده است. ملت ایران تا شکست کامل رژیم صهیونیستی و رسیدن به قله نهایی، مقاومت و ایستادگی خود را از دست نخواهد داد.

پیوند خانواده، مدرسه و مسجد ضروری است

امام جمعه جاسک با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان نقش آموزش‌ و پرورش را در تربیت نسل آینده مهم دانست و گفت: پیوند میان خانواده، مدرسه و مسجد در سایه همدلی و همکاری شکل می‌گیرد و همه باید برای تحقق این ارتباط و تقویت آن تلاش کنند.

نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در تقویت معنویت

رستاخیز با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ مهرماه، اظهار کرد: این نهاد به دستور امام راحل و با پیشنهاد رهبر شهید در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد و برکات زیادی به همراه داشت.

وی افزود: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در افزایش معنویت، اخلاق و رشد معنوی خانواده‌های ارتش نقش داشته است. در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز شاهد موفقیت‌های نیروهای مسلح بودیم و ایستادگی ارتش در کنار سپاه، بسیج و دیگر نیروهای مسلح مرهون تلاش‌ها و خدمات این نهاد است.

امام جمعه جاسک با گرامیداشت این مناسبت از تلاش‌های مجموعه ارتش و سازمان عقیدتی سیاسی آن قدردانی کرد.

ایران پرچمدار مقابله با رژیم صهیونیستی است

وی با اشاره به سالروز شهادت یحیی و جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم، کودکان و بیماران در غزه، گفت: ملت ایران که انقلاب اسلامی را بر پایه مقابله با استکبار و نابودی رژیم صهیونیستی شکل داده است، خونخواه شهدای خود است.

رستاخیز، افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز در محور مقاومت پرچمدار مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی است و انتقام خون شهدای قدس تا نابودی این رژیم ادامه خواهد داشت.

استخر جاسک تعطیل است؛ بانوان سالن ورزشی ندارند

امام جمعه جاسک با اشاره به اهمیت ورزش و تربیت بدنی در سلامت، فرهنگ و رشد جامعه، اظهار کرد: رهبر شهید فرمودند ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد و ورزشکار مؤمن و متعهد می‌تواند هویت ایرانی و اسلامی را در عرصه‌های جهانی معرفی کند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی و دانش‌آموزی، افزود: سرمایه‌گذاری در ورزش یک ضرورت راهبردی است و می‌تواند در تأمین سلامت، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت انسجام و معرفی هویت ایران اسلامی به جهان نقش داشته باشد.

رستاخیز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ورزش شهرستان جاسک، گفت: در بخش‌ها و روستاهای مختلف زمین‌ها و سالن‌های ورزشی ایجاد شده و زیرساخت‌هایی نیز با اختصاص اعتبار در سفر رهبر شهید فراهم شده است، اما این امکانات به بازسازی و تعمیر نیاز دارند.

وی تصریح کرد: وضعیت استخر جاسک مناسب نیست و جوانان و نوجوانان امکان استفاده از آن را ندارند. سالن‌های ورزشی شهر نیز وضعیت مناسبی ندارند و بانوان جاسکی نه پارک بانوان دارند و نه سالن ورزشی اختصاصی تا بتوانند در آن ورزش کنند.

امام جمعه جاسک خواستار تلاش مسئولان برای بهبود وضعیت ورزش شهرستان شد و تأکید کرد: لازم است با استفاده از اعتبارات ملی و استانی، زیرساخت‌های ورزشی شهر و شهرستان بهبود یابد و مسئولان در این زمینه مطالبه‌گری و پیگیری لازم را انجام دهند.

ایران از شروط هفت‌گانه خود کوتاه نمی‌آید

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل احتمال ازسرگیری جنگ پرداخت و با اشاره به چند مؤلفه سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای، گفت: یکی از عوامل تأثیرگذار انتخابات آمریکا است، زیرا بر اساس برخی تحلیل‌ها وقوع جنگ می‌تواند بر آرای جمهوری خواهان تأثیر بگذارد و احتمال دارد آمریکا پیش از انتخابات وارد جنگ نشود، مگر اینکه به دنبال وارد کردن ضربه‌ای نهایی و اعلام پیروزی باشد.

وی با اشاره به موضع بنیامین نتانیاهو و تمایل او به وقوع جنگ، افزود: یکی دیگر از عوامل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ است. بر اساس برخی گزارش‌ها در دو هفته گذشته تنها هشت کشتی توانسته‌اند از تنگه هرمز عبور کنند و جمهوری اسلامی ایران ضربات سنگینی به اقتصاد غرب و آمریکا وارد کرده است، موضوعی که می‌تواند احتمال درگیری را افزایش دهد.

رستاخیز درباره مذاکرات نیز، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از شروط هفت‌گانه خود کوتاه نخواهد آمد و این‌گونه نیست که برخی بخواهند امتیازاتی به دشمن داده شود یا تنگه هرمز رها شود.

وی با اشاره به تجربه مذاکرات آستانه درباره سوریه، گفت: نباید اجازه داد تجربه‌های گذشته تکرار شود. ایران تنگه هرمز را رها نخواهد کرد و تا زمانی که شروط هفت‌گانه محقق نشود از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه آمریکا در شرایط دشواری قرار گرفته است، افزود: آمریکا میان مذاکره و جنگ گرفتار شده و اگر وارد جنگ شود، با قدرت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت مواجه خواهد شد و شکست سنگینی خواهد خورد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جنگ یمن، گفت: عربستان در باتلاق جنگ یمن گرفتار شده و با وجود تصور پیروزی با شکست مواجه شده است. آمریکا نیز با چالش‌هایی روبه‌روست و در این شرایط راهکار آسانی پیش روی خود ندارد.

تأکید بر هوشیاری مردم در برابر تحرکات دشمن

رستاخیز در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت هوشیاری ملت ایران، اظهار کرد: آمریکا از طریق اقدامات نظامی به دنبال ایجاد ناآرامی در داخل کشور است و باید نسبت به تحرکات دشمن هوشیار بود.

وی با اشاره به تحرکات و ناآرامی‌های مطرح شده در بلوچستان، افزود: نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور هوشیار هستند و در صورت هرگونه تحرک دشمن در داخل سربازان گمنام امام زمان (عج) فتنه را در نطفه خفه خواهند کرد.