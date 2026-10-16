سعید مجیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نجات فرد گرفتار در ارتفاعات منطقه بنه‌کوه شهرستان گرمسار خبر داد و گفت: در پی تماس تلفنی با ندای امداد ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن دو نفر در ارتفاعات این منطقه دریافت شد.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، تیم امداد و نجات عوارضی گرمسار - قم با پشتیبانی پایگاه مرکزی گرمسار به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گرمسار ادامه داد: پس از حضور در منطقه، تیم‌های عملیاتی امداد کوهستان با انجام اقدامات تخصصی و عملیات فنی، افراد حادثه‌دیده را به منطقه امن منتقل کردند و آن‌ها را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.

مجیدی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در طبیعت‌گردی، از گردشگران خواست از ورود به مسیرهای ناآشنا خودداری کنند و در صورت انتخاب چنین مسیرهایی، حتماً با همراهی افراد باتجربه اقدام کنند.