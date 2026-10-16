به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر فرماندار ویژه ظهر جمعه در نشست بررسی مشکلات حوزه کشاورزی شهرستان میناب که با حضور نماینده شرق هرمزگان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تشریح آمار و ظرفیت‌های کشاورزی منطقه اظهار داشت: سطح زیرکشت اراضی زراعی و باغی شهرستان میناب بالغ بر ۴۷ هزار هکتار است که ۲۳ هزار هکتار آن را اراضی زراعی و ۲۴ هزار هکتار را باغات تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه میناب در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: محصولات کشاورزی میناب نظیر خرما، مرکبات، لیمو، پرتقال، انبه و میوه‌های گرمسیری و همچنین محصولات صیفی همچون گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان، ۴۰ تا ۵۰ روز زودتر از دیگر نقاط کشور وارد بازار مصرف می‌شوند.



فرماندار ویژه میناب عنوان کرد: در بخش گلخانه‌ای با ۱۷۵ هکتار سطح زیرکشت، سالانه بالغ بر ۱۱ هزار تن محصول تولید می‌شود و ظرفیت صنایع تبدیلی شهرستان با تولید سالیانه ۴۰۰ هزار تن و ۵۷ واحد مرغداری با تولید ۱۲ هزار تن گوشت سفید، نقش بی‌بدیلی در امنیت غذایی دارد.

سرگردانی کشاورزان هنگام برداشت؛ درخواست بازگشایی مرزها



فرماندار ویژه میناب یکی از دغدغه‌های جدی کشاورزان را زمان برداشت محصول دانست و تصریح کرد: متأسفانه کشاورزان مینابی هنگام فصل برداشت به دلیل بسته شدن مرزهای صادراتی سردرگم می‌شوند.



رادمهر گفت :سال گذشته کشاورزان ما در این حوزه خسارات زیادی متحمل شدند که امیدواریم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی با تدابیری ویژه، زمینه باز شدن مرزها را در ایام برداشت فراهم کنند تا محصولات کشاورزان پشت مرزها نماند.

لزوم بازنگری در تعرفه‌های برق چاه‌های کشاورزی



رادمهر افزایش تعرفه برق چاه‌های کشاورزی و باغات را از دیگر نگرانی‌های جدی فعالان این حوزه برشمرد و خواستار تجدیدنظر و کاهش تعرفه‌ها با مساعدت کمیسیون کشاورزی مجلس شد.

نیاز مبرم به اسکله چندمنظوره و توسعه زیرساخت‌های مکران



وی با اشاره به قرارگیری میناب در پهنه توسعه سواحل مکران خاطرنشان کرد: در سند توسعه سواحل مکران، حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و آبزی‌پروری برای میناب تعریف شده است؛ اما تحقق رونق پایدار نیازمند احداث یک بندرگاه چندمنظوره است چرا که در حال حاضر اسکله مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی در این منطقه نداریم.

بحران آب و فرسودگی کانال‌های انتقال

فرماندار میناب با تأکید بر لزوم توسعه شبکه آبیاری تحت فشار در شمال و مرکز میناب، یادآور شد: با توجه به بحران کم‌آبی، نیازمند تزریق اعتبار ویژه از محل ارزش افزوده و همچنین تخصیص بودجه برای مرمت و خط انتقال کانال‌های روباز آب‌رسانی هستیم تا از هدررفت و تبخیر آب جلوگیری شود.



رادمهر با بیان اینکه میناب دارای ۴۰۰ کیلومتر رودخانه است که ۱۵۰ کیلومتر آن بحران‌زا محسوب می‌شود، گفت: برآوردهای آب منطقه‌ای برای لایروبی این رودخانه‌ها نزدیک به یک همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد که تأمین آن حیاتی است.



وی همچنین به لزوم تأمین زیرساخت‌های برق‌رسانی در سایت پرورش میگوی تیاب و کرگان (۲۰۰۰ هکتار آماده واگذاری) تأکید کرد.

تجلیل از همراهی مردم و اصناف در روزهای بحران



فرماندار میناب در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اشاره به پایداری مردم میناب در برابر تهدیدات و حملات دشمن در جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: در روزهای بحرانی و حمله مستقیم دشمن، حتی یک روز هم نانوایی‌ها، بازار و پمپ‌بنزین‌های میناب تعطیل نشد که این امر حاصل مدیریت خوب مسئولان و همراهی بی‌نظیر اصناف و مردم به ویژه فعالان حوزه آرد، گندم و انرژی بود.

رادمهر درپایان از حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر هاشمی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خط مقدم پیگیری امور مردم تشکر و قدردانی کرد.