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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

انصراف بوکسور ایران در اعتراض به حضور نماینده رژیم صهیونیستی

انصراف بوکسور ایران در اعتراض به حضور نماینده رژیم صهیونیستی

امیرمحمد رستم‌پور نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان، در مسابقات جوانان جهان نماینده رژیم غاصب اسراییل را به رسمیت نشناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، مسابقات بوکس جوانان جهان از امروز جمعه (۲۴ مهرماه) با حضور بیش از ۵۰۰ بوکسور از ۶۹ کشور در شهر بودوا مونته‌نگرو آغاز شده است.

قرعه‌کشی این رقابت‌ها روز گذشته برگزار شد و امیرمحمد رستم‌پور نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان، در جدول مسابقات با نماینده رژیم صهیونیستی روبه‌رو شد.

رستم‌پور با توجه به حضور نماینده رژیم صهیونیستی در جدول و قرار گرفتن این بوکسور در مسیر نخستین مبارزه‌اش، از ادامه حضور در مسابقات انصراف داد و حاضر به رویارویی با نماینده این رژیم نشد.

به این ترتیب، نماینده کشورمان ضمن انصراف از ادامه رقابت‌ها، نماینده رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخت.

رستم پور مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان در رده سنی جوانان و برنز مسابقات قهرمانی آسیا العین امارات در رده سنی نوجوانان را در کارنامه ورزشی خود دارد.

کد مطلب 6979359

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    نظرات

    • حسين DE ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      درور بر تو ،تو قهرمان واقعى هستى ❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️

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