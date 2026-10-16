خط مقدم سلامت و التیام رنج بیماران؛ خدمت ۲۹۰۰ پرستار در استان بوشهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پرستاری تنها یک حرفه درمانی نیست، بلکه ترکیبی از دانش تخصصی، مهارت بالینی، مسئولیت‌پذیری و همراهی انسانی با بیمارانی است که در حساس‌ترین لحظات زندگی خود به مراقبت و حمایت نیاز دارند.

پرستاران در کنار پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان، بخش مهمی از زنجیره ارائه خدمات سلامت را تشکیل می‌دهند و کیفیت عملکرد آنان بر روند درمان، پیشگیری از عوارض، کاهش رنج بیماران و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت تأثیر مستقیم دارد.

در استان بوشهر، گستردگی مراکز درمانی و پراکندگی جمعیت در مناطق شهری و روستایی، اهمیت حضور نیروهای پرستاری و فوریت‌های پزشکی را افزایش داده است.

این نیروها در شیفت‌های کاری فشرده، شرایط دشوار بیمارستانی و مأموریت‌های اورژانسی، مسئولیت مراقبت از بیماران و مصدومان را بر عهده دارند؛ مسئولیتی که علاوه بر دانش و توانمندی حرفه‌ای، به آمادگی جسمی و روانی، تجهیزات مناسب و محیط کاری استاندارد نیاز دارد.

۲۹۰۰ نیروی پرستاری و فوریت‌های پزشکی در بوشهر

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از کارکنان پرستاری و فوریت‌های پزشکی در ۱۸ بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی و ۵۵ پایگاه اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر مشغول خدمت هستند و در بخش‌های مختلف درمانی و امدادی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم تلاش می‌کنند.

عبدالرسول عباسی با بیان اینکه ارزش خدمات پرستاران صرفاً به اقدامات درمانی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مراقبت صحیح، پیشگیری از خطرات احتمالی، حفظ کرامت بیماران، کاهش اضطراب و ایجاد احساس امنیت و اعتماد در آنان، از ابعاد مهم فعالیت حرفه‌ای پرستاران است.

عباسی خاطرنشان کرد: پرستاران در کنار مسئولیت‌های تخصصی خود، با صبوری و همراهی با بیماران و خانواده‌های آنان، به تحمل دشواری‌های بیماری کمک می‌کنند و در بسیاری از مواقع، نخستین افرادی هستند که تغییر وضعیت بیمار را تشخیص می‌دهند و برای پیگیری درمان و جلوگیری از بروز عوارض اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: اهمیت این مسئولیت در شرایط بحرانی بیش از پیش نمایان می‌شود و جامعه پرستاری در رویدادهای دشواری همچون جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز با حضور در خط مقدم خدمت‌رسانی، مسئولیت مراقبت از آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات درمانی را دنبال کرد.

به گفته مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، این حضور نشان‌دهنده اهمیت آمادگی حرفه‌ای، تعهد سازمانی و مسئولیت انسانی پرستاران در شرایطی است که نیاز جامعه به خدمات درمانی افزایش می‌یابد و استمرار خدمت‌رسانی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

حمایت از پرستاران، شرط ارتقای کیفیت خدمات درمانی

یکی از موضوعات مهم در حوزه پرستاری، توجه به شرایطی است که نیروهای درمانی برای انجام مسئولیت‌های خود به آن نیاز دارند. فعالیت در محیط‌های بیمارستانی، مواجهه مداوم با درد و رنج بیماران، شیفت‌های طولانی و مسئولیت مراقبت از جان انسان‌ها، ضرورت توجه به سلامت، آرامش و توان حرفه‌ای پرستاران را افزایش می‌دهد.

عباسی در این زمینه گفت: پرستاران در کنار مسئولیت مراقبت از دیگران، باید از سلامت، امنیت، آرامش، فرصت رشد حرفه‌ای و شرایط مناسب کاری برخوردار باشند؛ زیرا نمی‌توان انتظار داشت کیفیت خدمات درمانی صرفاً با ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعیین ضوابط اداری ارتقا پیدا کند.

وی افزود: ارائه مراقبت مطلوب به دانش و مهارت تخصصی، نیروی انسانی کافی، تجهیزات و امکانات مناسب و محیط کاری استاندارد نیاز دارد. فراهم کردن این شرایط، هم به ارتقای کیفیت خدمات درمانی کمک می‌کند و هم می‌تواند از فشارهای غیرضروری بر کارکنان پرستاری بکاهد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: حمایت از پرستاران باید به‌عنوان بخشی از برنامه ارتقای نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه شرایط کاری و میزان رضایت حرفه‌ای این نیروها بر انگیزه، تمرکز و کیفیت مراقبت از بیماران اثرگذار است.

وی با اشاره به همراهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با مجموعه پرستاری بیان کرد: حمایت‌های انجام‌شده در تداوم خدمت‌رسانی و تقویت روحیه همکاران مؤثر بوده است، اما برای بهبود پایدار شرایط، گسترش حمایت‌ها در سطح وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط نیز ضرورت دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: نگاه به مسائل پرستاری نباید صرفاً به مناسبت‌های تقویمی محدود شود، بلکه لازم است مطالبات و نیازهای این گروه در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع انسانی، تأمین تجهیزات، برنامه‌ریزی خدمات درمانی و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

معیشت پرستاران؛ مطالبه‌ای فراتر از پرداخت‌های مقطعی

در کنار دشواری‌های حرفه‌ای، مسائل معیشتی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه پرستاری به شمار می‌رود. تناسب میان حجم مسئولیت‌ها، ساعات کاری، میزان دریافتی و هزینه‌های زندگی، از موضوعاتی است که می‌تواند بر رضایت شغلی و انگیزه کارکنان حوزه سلامت تأثیر بگذارد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به وضعیت پرداخت‌ها اظهار کرد: به‌روز شدن پرداخت اضافه‌کار و کارانه توانسته بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما فشارهای معیشتی همچنان ضرورت توجه بیشتر به حقوق و مزایای پرستاران را نشان می‌دهد.

وی افزود: مسائل معیشتی تنها به زندگی شخصی کارکنان محدود نمی‌شود، بلکه در شرایط کاری، انگیزه و توان آنان برای ارائه مراقبت باکیفیت نیز تأثیرگذار است. ازاین‌رو، پیگیری مطالبات مالی و حرفه‌ای پرستاران باید با رویکردی مستمر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خدمت‌رسانی دنبال شود.

عباسی با تأکید بر لزوم تداوم پیگیری‌ها تصریح کرد: مدیریت پرستاری با همکاری مسئولان مربوطه، مسائل و مشکلات این گروه را دنبال می‌کند و امیدوار است با افزایش حمایت‌ها، زمینه بهبود شرایط کاری و معیشتی نیروهای پرستاری فراهم شود.

آنچه در این زمینه اهمیت دارد، توجه همزمان به پرداخت‌های قانونی، مزایای حرفه‌ای، تناسب نیروی انسانی با حجم خدمات، رعایت ضوابط کاری و فراهم کردن فرصت‌های ارتقای دانش و مهارت است. حل پایدار مشکلات پرستاران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است و نمی‌توان انتظار داشت یک اقدام منفرد، پاسخ‌گوی همه مطالبات این گروه باشد.

حمایت از پرستاران باید در عمل دنبال شود

استاندار بوشهر نیز با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت، بر ضرورت قدردانی از خدمات این گروه و پیگیری مسائل و مطالبات آنان تأکید کرد.

ارسلان زارع اظهار کرد: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت هستند و با تلاش شبانه‌روزی، دانش تخصصی و احساس مسئولیت انسانی، نقش مهمی در مراقبت از بیماران، کاهش آلام مردم و استمرار خدمات درمانی ایفا می‌کنند.

وی افزود: بخش مهمی از روند بهبود بیماران به مراقبت دقیق و پیگیری مستمر پرستاران وابسته است و این نیروها در شرایط عادی و بحرانی، با حضور در مراکز درمانی و ارائه خدمات به مردم، مسئولیتی ارزشمند بر عهده دارند.

استاندار بوشهر با تبریک روز پرستار و قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری استان تصریح کرد: قدردانی از این قشر نباید تنها در بیان و برگزاری مراسم خلاصه شود، بلکه باید حمایت از آنان، توجه به شرایط کاری و پیگیری مشکلات معیشتی و حرفه‌ای در عمل مورد توجه قرار گیرد.

زارع خاطرنشان کرد: رسیدگی به مطالبات پرستاران و فراهم کردن زمینه فعالیت مناسب برای آنان، علاوه بر تقویت انگیزه کارکنان، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایت مردم کمک می‌کند. ازاین‌رو، مسائل این گروه باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و در چارچوب ظرفیت‌ها و قوانین مربوطه دنبال شود.

روز پرستار؛ فرصتی برای تبدیل قدردانی به اقدام

روز پرستار فرصتی برای ارج نهادن به تلاش کسانی است که بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را به مراقبت از بیماران، همراهی با خانواده‌های نگران و تلاش برای حفظ جان انسان‌ها اختصاص می‌دهند. در استان بوشهر نیز فعالیت حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نیروی پرستاری و فوریت‌های پزشکی در ۱۸ بیمارستان و ۵۵ پایگاه اورژانس، نشان‌دهنده گستردگی مسئولیت این نیروها در ارائه خدمات سلامت است.

با این حال، پاسداشت جایگاه پرستاران زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که به برنامه‌های عملی برای بهبود شرایط کار، رسیدگی به مطالبات معیشتی، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز و فراهم کردن فرصت‌های رشد حرفه‌ای منجر شود.

کیفیت نظام سلامت تنها به امکانات بیمارستانی و تجهیزات درمانی وابسته نیست؛ نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از شرایط مناسب کاری نیز از عوامل تعیین‌کننده در کیفیت خدمات به شمار می‌رود. توجه به این موضوع، هم از منظر حقوق حرفه‌ای پرستاران اهمیت دارد و هم با منافع بیماران و سلامت عمومی جامعه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند.

روز پرستار یادآور مسئولیتی دوطرفه است: پرستاران با تعهد حرفه‌ای و انسانی خود برای سلامت مردم تلاش می‌کنند و نظام سلامت و دستگاه‌های مسئول نیز باید با پیگیری مطالبات قانونی، بهبود شرایط خدمت و حمایت مؤثر از این نیروها، زمینه تداوم و ارتقای کیفیت مراقبت را فراهم کنند. چنین رویکردی می‌تواند قدردانی از پرستاران را از یک مناسبت نمادین به اقدامی مستمر و اثرگذار در مسیر تقویت نظام سلامت استان بوشهر تبدیل کند.