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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

۲ فوتی و مصدوم در پی ‌برخورد پژو پارس با تیر برق در جاده کلات

۲ فوتی و مصدوم در پی ‌برخورد پژو پارس با تیر برق در جاده کلات

مشهد- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد از ۲ فوتی و مصدوم در پی ‌برخورد پژو پارس با تیر برق در جاده کلات خراسان رضوی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی اظهار کرد: این حادثه صبح جمعه در جاده کلات، بعد از روستای خلق‌آباد رخ داده است. یک دستگاه خودروی پژو پارس با تیر برق برخورد کرده و در پی آن، دو نفر در داخل خودرو محبوس شده بودند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد بیان کرد: متأسفانه با تایید عوامل اورژانس، یک خانم حدودا ۲۲ ساله در دم جان خود را از دست داد و یک آقای حدودا ۲۸ ساله نیز با حال وخیم تحویل عوامل اورژانس شد.

وی گفت: نیروهای امدادی از ایستگاه ۲۹ جهت پیشگیری و ایستگاه ۴۵ جهت نجات در محل حاضر شدند و عملیات رهاسازی را انجام دادند.

کد مطلب 6979362

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    نظرات

    • ایمان چراغی IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
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      پاسخ
      روحشان شاد

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