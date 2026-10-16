۲ فوتی و مصدوم در پی ‌برخورد پژو پارس با تیر برق در جاده کلات

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی اظهار کرد: این حادثه صبح جمعه در جاده کلات، بعد از روستای خلق‌آباد رخ داده است. یک دستگاه خودروی پژو پارس با تیر برق برخورد کرده و در پی آن، دو نفر در داخل خودرو محبوس شده بودند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد بیان کرد: متأسفانه با تایید عوامل اورژانس، یک خانم حدودا ۲۲ ساله در دم جان خود را از دست داد و یک آقای حدودا ۲۸ ساله نیز با حال وخیم تحویل عوامل اورژانس شد.

وی گفت: نیروهای امدادی از ایستگاه ۲۹ جهت پیشگیری و ایستگاه ۴۵ جهت نجات در محل حاضر شدند و عملیات رهاسازی را انجام دادند.