به گزارش خبرنگار مهر، مصلح امیری ظهر جمعه در نشست کمیته تخصصی اشتغال ایرانشهر اظهار کرد: دولت اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در استان و این شهرستان اختصاص داده است و ضروری است این منابع در چارچوب سند آمایش سرزمین و برنامه توسعه اجرایی استان، برای طرح‌هایی هزینه شود که از توجیه اقتصادی و ظرفیت ایجاد اشتغال برخوردارند.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی اداره‌کل تعاون سیستان وبلوچستان با تأکید بر ضرورت انطباق طرح‌ها با نیازهای منطقه افزود: انتخاب دقیق طرح‌ها و هدایت هدفمند تسهیلات می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند. همچنین کارگروه نظارت شهرستان باید روند اجرای طرح‌ها و نحوه هزینه‌کرد تسهیلات را به‌طور مستمر بررسی کند.



ضرورت ارزیابی نتایج تسهیلات اشتغال‌زایی

معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر نیز اشتغال و اقتصاد را از مهم‌ترین مسائل شهرستان دانست و گفت: اثربخشی برنامه‌های اشتغال‌زایی به تصمیم‌گیری اصولی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف منابع بستگی دارد.

سلیم کدخدا افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید بر اساس میزان تسهیلات پرداخت‌شده، تحقق تعهدات و فرصت‌های شغلی ایجادشده ارزیابی شود تا مشخص شود اعتبارات اختصاص‌یافته تا چه اندازه به اشتغال منجر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اشتغال‌های محقق‌شده در سامانه رصد اشتغال بیان کرد: نظارت بر طرح‌ها باید پیش و پس از پرداخت تسهیلات انجام شود و نتایج آن برای شناسایی ضعف‌ها، اصلاح روند اجرا و پیگیری تعهدات دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در این نشست، اعضای کمیته تخصصی اشتغال ایرانشهر مسائل و چالش‌های حوزه اشتغال، روند تخصیص و پرداخت تسهیلات، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل و وضعیت ثبت فرصت‌های شغلی در سامانه رصد را بررسی کردند.