به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عبدالهی در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان با اشاره به فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاری تنها یک حرفه نیست، بلکه ترکیبی از خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های والای انسانی است که در آن پرستاران در سخت‌ترین شرایط، همراه و غم‌خوار بیماران هستند.

وی با قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری افزود: پرستاران کشورمان در عرصه‌های مختلف، از دوران دفاع مقدس تا همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر، وفاداری، فداکاری و تعهد خود را به مردم نشان داده‌اند و ملت ایران قدردان زحمات این قشر زحمتکش است.

ضرورت تقویت ورزش همگانی در پارسیان

امام جمعه موقت پارسیان با اشاره به فرارسیدن ۲۶ مهرماه، روز ملی ورزش و تربیت بدنی، ورزش را عاملی مؤثر در شکل‌دهی به فرهنگ و ارتقای سلامت جامعه دانست و بیان کرد: همان‌گونه که رهبر شهید تأکید داشتند، ایران قوی به ورزش قوی نیاز دارد و باید در عرصه‌های مختلف بین‌المللی، شاهد حضور قدرتمند ورزشکاران کشورمان باشیم.

عبدالهی همچنین با تبریک افتخارآفرینی تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های بین‌المللی آمریکا، این موفقیت را مایه افتخار ملت ایران دانست و بر اهمیت حضور موفق ورزشکاران کشور در میادین جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به محورهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه ورزش و تربیت بدنی گفت: ورزش همگانی، ورزش دانش‌آموزی و توسعه ورزش به‌عنوان یک هدف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه موقت پارسیان با انتقاد از کم‌رنگ بودن برنامه‌های ورزش همگانی در این شهرستان، خواستار برنامه‌ریزی مسئولان برای گسترش فعالیت‌های ورزشی، به‌ویژه در فصل‌هایی شد که شرایط آب‌وهوایی برای ورزش در فضای باز مناسب‌تر است.

وی افزود: ورزش دانش‌آموزی یک ضرورت تربیتی است و نباید از آن غفلت شود؛ همچنین اداره ورزش و جوانان شهرستان باید با اهتمام بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های ورزشی تلاش کند.

تأکید بر مشارکت مردم در طرح جمعه‌های همدلی

عبدالهی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح «جمعه‌های همدلی و گره‌گشایی» به ابتکار امام جمعه پارسیان قدردانی کرد و گفت: این طرح طی هفته‌های اخیر با استقبال خوبی همراه بوده و در قالب آن، مشکلات افراد نیازمند، بیماران و خانواده‌های کم‌برخوردار شناسایی و گزارش آن در مصلی به اطلاع نمازگزاران می‌رسد.

وی از نمازگزاران خواست متناسب با توان مالی خود در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و افزود: همراهی مردم می‌تواند زمینه‌ساز رفع بخشی از مشکلات همشهریان نیازمند و تقویت روحیه همدلی در جامعه باشد.

قدرت واقعی در انسجام و حضور مردم است

امام جمعه موقت پارسیان در ادامه با اشاره به تحولات بین‌المللی و پیامدهای جنگ اخیر اظهار کرد: برخی تحلیل‌ها و اظهارات در رسانه‌های آمریکایی نیز نشان می‌دهد که این تحولات، قدرت و توانمندی ایران را بیش از گذشته در معرض دید افکار عمومی جهان قرار داده است.

وی با بیان اینکه نباید موضوع سلاح هسته‌ای را تنها عامل تنش‌ها دانست، افزود: مسئله اصلی را باید در معادلات قدرت و موازنه منطقه‌ای و جهانی جست‌وجو کرد.

عبدالهی با تأکید بر نقش مردم در اقتدار کشور گفت: بهترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند و همان‌گونه که امام راحل تأکید داشتند، مردم همه‌کاره این نظام و کشورند. هرگاه مردم در صحنه باشند، امکان عبور از مشکلات و مقابله با فشارهای دشمن فراهم می‌شود.

وی حضور مستمر مردم در حمایت از نظام، انقلاب و رهبری را نشانه‌ای از قدرت اجتماعی ایران دانست و اظهار کرد: حضور مردم در میدان، پیام روشنی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد و نشان می‌دهد که سرمایه اصلی کشور، وحدت، همدلی و پشتیبانی ملت است.

تأکید بر نقش راهبردی تنگه هرمز

امام جمعه موقت پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت و دفاع از منافع ملی تأکید کرد و مواضع خود را درباره تداوم ایستادگی ایران در برابر فشارهای آمریکا و متحدانش بیان کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پشتیبانی مردمی از کشور، خاطرنشان کرد: تجربه تحولات منطقه نشان داده است که قدرت‌های خارجی نمی‌توانند برای همیشه بر معادلات کشورهای منطقه مسلط باشند و آنچه ماندگار خواهد بود، اتکا به مردم، ایمان و وحدت ملی است.

عبدالهی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تداوم حمایت مردم از کشور، ابراز امیدواری کرد که ملت‌های منطقه با شناخت واقعیت‌های تحولات جهانی، مسیر استقلال و عزت را دنبال کنند.