زاکانی: تعیین تکلیف انتخابات شوراها به محل مناقشه سیاسی تبدیل نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، صبح جمعه در یکصد و بیست‌وهشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که به میزبانی یزد برگزار شد، با اشاره به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: اصل موضوع این است که انتخابات تعیین تکلیف شود؛ زیرا چه موافق برگزاری و چه مخالف آن باشیم، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن است به متهم شدن افراد و برداشت‌های مبتنی بر نیت‌خوانی منجر شود که رویکرد درستی نیست.



وی افزود: باید مشخص شود که انتخابات برگزار می‌شود یا خیر و مسیر تصمیم‌گیری درباره آن به کجا می‌رسد. طرح مکرر این موضوع در رسانه‌ها و تبدیل آن به مناقشه‌ای سیاسی، به مجموعه مدیریت شهری و خدمت‌رسانی به مردم آسیب می‌زند.



همکاری شهرداری‌ها و دولت باید تقویت شود



شهردار تهران با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان شهرداری‌ها و دولت گفت: به اعتقاد من، در دوره کنونی ارتباط میان شهرداری‌ها و دولت از شرایط متفاوتی برخوردار است و همکاری و همیاری برای خدمت به مردم باید به اصل مشترک تبدیل شود؛ با این حال، به نظر می‌رسد این نگاه در بخشی از مجموعه‌ها به‌طور کامل شکل نگرفته و همچنان نوعی نگاه رقابتی وجود دارد.



زاکانی با بیان اینکه جایگاه و ظرفیت شهرداری‌ها در کشور به‌درستی شناخته نشده است، تصریح کرد: لازم است فضای گفت‌وگو درباره نقش و کارکرد شهرداری‌ها تقویت شود. در این زمینه، کمیسیون شوراها می‌تواند نقش برجسته‌ای در اصلاح ساختارها، جهت‌دهی به سیاست‌ها و شکل‌گیری گفتمان مشترک درباره مدیریت شهری ایفا کند.



انتقاد از محدود شدن نقش کلان‌شهرها در ساختارهای شهری



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه فعالیت مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران گفت: این مجمع از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون حدود ۲۷ سال از شکل‌گیری آن می‌گذرد. صیانت از چنین مجموعه‌ای و حمایت از جایگاه آن، نیازمند توجه جدی به نقش شوراها و شهرداری‌هاست.



شهردار تهران با انتقاد از برخی رویکردهای محدودکننده در ساختارهای مرتبط با مدیریت شهری، بر ضرورت تقویت نقش شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی تأکید کرد و گفت: هدف باید این باشد که شهرداری‌های کشور بتوانند نقش مؤثرتری در اداره امور شهرها ایفا کنند و زمینه برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری فراهم شود.



شهرداری‌ها با مشکلات ساختاری و منابع انسانی مواجه‌اند



زاکانی با اشاره به مشکلات شهرداری‌ها در حوزه تشکیلات و منابع انسانی اظهار کرد: شهرداری‌ها با مسائل متعددی در حوزه ساختار سازمانی، نیروی انسانی و منابع مواجه‌اند و این مشکلات می‌تواند بر عملکرد آن‌ها تأثیر بگذارد.



وی با بیان اینکه برای پیگیری مسائل مدیریت شهری باید سازوکار مشخصی وجود داشته باشد، افزود: لازم است جایگاه شوراها و شهرداری‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری تقویت شود تا این مجموعه‌ها بتوانند از ظرفیت خود برای توسعه خدمات شهری و کمک به اداره بهتر کشور استفاده کنند.



همکاری و همیاری، راه عبور کشور از شرایط دشوار است



شهردار تهران در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: امروز کشور با شرایط دشواری مواجه است و در چنین وضعیتی نباید به اختلاف‌ها و شکاف‌ها دامن زد. آنچه می‌تواند به عبور از این شرایط کمک کند، همکاری و همیاری مجموعه‌های مختلف کشور است.



زاکانی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها بخشی از ظرفیت اجرایی کشور هستند و می‌توانند در کنار دولت و سایر دستگاه‌ها برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی به مردم نقش‌آفرینی کنند؛ ازاین‌رو باید زمینه همکاری بیشتر میان این مجموعه‌ها فراهم شود.