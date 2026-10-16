افزایش ناپایداری جوی در بوشهر از دوشنبه؛ احتمال رگبار پراکنده

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت جوی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت گاهی افزایش ابر، در طول روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: با افزایش ناپایداری جوی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، رشد ابر، وزش تندباد و رگبار پراکنده باران به ویژه در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی امروز بعد از ظهر تا اوایل شب ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.