به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه شهر ماهنشان با گرامیداشت پنجم جمادی‌الاولی، سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، و روز پرستار اظهار کرد: در تاریخ بشریت، شخصیت‌هایی وجود دارند که توانسته‌اند شیوه صحیح زندگی مؤمنانه در شرایط دشوار و بحرانی را به زیباترین شکل به نمایش بگذارند و برای همه نسل‌ها الگو باشند که حضرت زینب کبری(س) یکی از برجسته‌ترین این شخصیت‌هاست.

وی با اشاره به سیره و شخصیت حضرت زینب کبری(س) افزود: آن حضرت نمونه‌ای روشن از ایمان، صبر، استقامت و مسئولیت‌پذیری در سخت‌ترین شرایط است و زندگی ایشان نشان می‌دهد که می‌توان در دل بحران‌ها نیز با تکیه بر ایمان، آگاهی و پایداری، مسیر تعالی و رشد معنوی را دنبال کرد.

امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه ملت ایران نیز در مواجهه با دشواری‌ها می‌تواند از این الگوی ارزشمند بهره بگیرد، تصریح کرد: جامعه‌ای که از ایمان، همبستگی و روحیه مقاومت برخوردار باشد، می‌تواند تهدیدها و بحران‌ها را به فرصتی برای رشد، خودباوری و ارتقای ظرفیت‌های معنوی و اجتماعی تبدیل کند.

پرستاران، سرمایه راهبردی امنیت سلامت کشور

علی‌اکبری در ادامه با تبریک روز پرستار، بر اهمیت جایگاه این قشر در ساختار سلامت کشور تأکید کرد و گفت: پرستاران یکی از سرمایه‌های راهبردی امنیت سلامت کشور هستند و تقویت جایگاه حرفه‌ای، اجتماعی و معیشتی آنان باید به‌عنوان یک ضرورت اساسی در حکمرانی سلامت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: افزایش توانمندی، انگیزه و حفظ کرامت جامعه پرستاری، از الزامات اساسی ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط بحرانی است؛ چراکه بدون برخورداری از جامعه پرستاری توانمند و باانگیزه، اجرای برنامه‌های کلان برای ارتقای سلامت عمومی و پاسخ‌گویی مؤثر به بحران‌های اجتماعی و درمانی با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر اینکه نقش پرستاران به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بیان کرد: پرستاران علاوه بر آنکه از ارکان اصلی نظام سلامت به شمار می‌روند، در شکل‌گیری و گسترش فرهنگ همدلی، مسئولیت‌پذیری، ایثار و حمایت اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باید با شناخت دقیق جایگاه راهبردی پرستاران و توجه به نقش حرفه‌ای و فرهنگی آنان انجام شود تا زمینه لازم برای افزایش کیفیت خدمات سلامت، تقویت انگیزه شغلی و ارتقای توان پاسخ‌گویی نظام درمانی در شرایط عادی و بحرانی فراهم شود.

مقاومت و انسجام داخلی در معادلات فشار علیه ایران نقش دارد

علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد مختلف تقابل آمریکا با ایران اظهار کرد: جنگ علیه ایران صرفاً به میدان نظامی محدود نمی‌شود و ابعاد اقتصادی، روانی و رسانه‌ای نیز بخش مهمی از این تقابل را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه انسجام داخلی و مقاومت مردم می‌تواند محاسبات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: فشارهای روانی و اقتصادی و همچنین تحرکات رسانه‌ای، از جمله ابزارهایی هستند که در این تقابل مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ با این حال، حفظ همبستگی ملی و اتخاذ رویکرد فعالانه در برابر این فشارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به فشارهای واردشده بر کشورهای غربی و اروپایی و تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر معادلات بین‌المللی، تأکید کرد: از نگاه وی، تداوم مقاومت و حفظ انسجام داخلی می‌تواند هزینه‌های فشار بر ایران را برای طرف مقابل افزایش دهد و زمینه تغییر محاسبات و بازنگری در رویکردهای تقابلی را فراهم کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات داخلی، در کنار تقویت توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف، از جمله الزامات عبور موفق از فشارهای خارجی است.

علی‌اکبری در ادامه با اشاره به اهمیت اقتصاد در معادلات تقابل با ایران گفت: یکی از عرصه‌های مهم این تقابل، حوزه اقتصادی است و به همین دلیل، سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور باید با هوشیاری، دقت و برنامه‌ریزی عملیاتی برای مدیریت شرایط و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود اقدام کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی منتسب به صندوق بین‌المللی پول درباره پایان دوره رکود اقتصادی ایران اظهار کرد: چنین پیش‌بینی‌هایی می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که ظرفیت‌های اقتصادی کشور همچنان قابل استفاده است و فشارهای موجود، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، قابلیت مدیریت دارد.

امام جمعه ماهنشان افزود: البته بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به اتخاذ سیاست‌های داخلی دقیق، واقع‌بینانه و مؤثر وابسته است و صرف وجود ظرفیت‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

وی تصریح کرد: مسئولان اقتصادی باید با شناخت دقیق شرایط، تصمیم‌گیری حساب‌شده و تدوین برنامه‌های اجرایی، زمینه فعال‌شدن ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم کنند و اجازه ندهند فشارهای خارجی مانع استفاده مؤثر از توانمندی‌های داخلی شود.

علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تقابل با ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد به یکی از عرصه‌های مهم فشار تبدیل شده است، عملکرد هوشمندانه دستگاه‌های مسئول، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی می‌تواند در کاهش آثار فشارها و تقویت توان اقتصادی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

پیوند اولیا و مربیان باید از جلسات تشریفاتی فراتر برود

امام جمعه ماهنشان با گرامیداشت ۲۴ مهرماه، روز پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت همکاری واقعی خانواده‌ها و مدارس در فرایند تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پیوند میان اولیا و مربیان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و کیفیت آموزش و پرورش زمانی ارتقا می‌یابد که این ارتباط به شکلی واقعی، مستمر و اثربخش برقرار باشد.

علی‌اکبری افزود: صرف برگزاری جلسات و برنامه‌های نمادین برای تحقق ارتباط میان خانواده و مدرسه کافی نیست، بلکه این پیوند باید از مرحله شعار و تشریفات عبور کند و در عمل به همکاری مؤثر میان والدین و معلمان منجر شود.

وی با بیان اینکه خانواده و مدرسه دو رکن اساسی در شکل‌گیری شخصیت و آینده دانش‌آموزان هستند، تصریح کرد: هماهنگی میان این دو نهاد می‌تواند زمینه شناسایی بهتر نیازهای آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان، رفع مشکلات آنان و تقویت روند رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی نسل آینده را فراهم کند.

امام جمعه ماهنشان خاطرنشان کرد: هر اندازه ارتباط میان والدین و مربیان عمیق‌تر و کاربردی‌تر باشد، امکان دستیابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو، لازم است این ارتباط به یک همکاری مستمر و مسئولانه تبدیل شود و همه ظرفیت‌های خانواده و مدرسه در مسیر تربیت صحیح دانش‌آموزان به کار گرفته شود.

وی بر ضرورت توجه عملی به جایگاه پرستاران، تقویت همبستگی اجتماعی، برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و توسعه همکاری میان خانواده‌ها و مدارس تأکید کرد.