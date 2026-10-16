امام جمعه بجنورد: بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شروط ایران وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلی امام خمینی(ره)، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره پیمان‌شکنی و مقابله با ظلم اظهار کرد: در برابر کسانی که به عهد و پیمان خود پایبند نیستند، به مقدسات توهین می‌کنند و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، نباید منفعل بود و تسلیم شد.

وی با بیان اینکه ایستادگی در برابر تهدیدها به قدرت و آمادگی نیاز دارد، افزود: ملت ایران آغازگر جنگ نبوده و اقدامات دفاعی کشور در واکنش به تجاوزها و تهدیدهای دشمنان انجام شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به نقش ایمان در پایداری ملت‌ها گفت: اعتقاد به خداوند و امید به پیروزی حق، عامل استقامت در برابر دشواری‌هاست و ملت ایران نیز باید با حفظ اتحاد و آمادگی، در برابر تهدیدها ایستادگی کند.

نوری همچنین با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، ایشان را الگویی از صبر، مدیریت بحران و حمایت از آسیب‌دیدگان دانست و اظهار کرد: حضرت زینب(س) با وجود تحمل مصائب فراوان در واقعه کربلا، مسئولیت حمایت از بازماندگان را بر عهده گرفت و با ایمان و استقامت در برابر سختی‌ها ایستاد.

وی ضمن قدردانی از تلاش پرستاران در مراقبت از بیماران، بر ضرورت توجه مسئولان به حقوق و مطالبات این قشر تأکید کرد و افزود: پرستاری از مشاغل دشوار و نیازمند صبر، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری است.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، نسبت به احتمال تشدید تنش‌ها هشدار داد و گفت: ملت ایران در برابر تهدیدهایی که استقلال و منافع کشور را هدف قرار دهد، تسلیم نخواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که هرگونه اقدام نظامی تازه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه و جهان داشته باشد.

نوری همچنین با اشاره به شروط مطرح‌شده از سوی ایران برای مذاکره، بر ضرورت پایبندی طرف مقابل به تعهدات، رفع تحریم‌ها، بازگشت دارایی‌های مسدودشده و جبران خسارت‌ها تأکید کرد و گفت: دستیابی به توافق پایدار بدون اعتمادسازی و احترام به حقوق ملت ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.