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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

۹ورزشکار اردبیلی برای کسب مدال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا تلاش می‌کنند

۹ورزشکار اردبیلی برای کسب مدال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا تلاش می‌کنند

اردبیل- با آغاز پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ورزشکاران اردبیلی برای افتخارآفرینی به نمایندگی از ایران به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ورزشکاران شایسته استان اردبیل در رشته‌های مختلف به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به میدان می‌روند تا برای کسب افتخار در این رویداد مهم قاره‌ای تلاش کنند.

در این دوره از بازی‌ها، فائزه احمدی در رشته پاراتیراندازی، حسن جعفری و محمد پرنیا در رشته گلبال، زهرا حبیبی و محسن طلوعی در رشته بسکتبال با ویلچر، مهدی طالعی در فوتبال نابینایان، فرهاد آقامرادیان و مهران افراشته در بوچیا و زهرا حبیبی از جمله نمایندگان استان اردبیل هستند.

ضمن آرزوی موفقیت برای این قهرمانان در رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا، امیدواریم تلاش و شایستگی آنان با کسب مدال‌های ارزشمند برای ایران اسلامی همراه شود

کد مطلب 6979376

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