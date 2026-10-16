امام جمعه رشت: مطالبات معیشتی پرستاران باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب (س) با برخورداری از علم، صبر و بصیرت، به الگویی ماندگار برای بشریت تبدیل شد و نقش مهمی در تبیین و انتقال پیام نهضت عاشورا ایفا کرد.

وی با بیان اینکه علم، صبر و بصیرت از ویژگی‌های مهم در هدایت و رهبری جامعه است، افزود: برخورداری از دانش، قدرت تحمل شرایط دشوار و شناخت درست موقعیت‌ها، زمینه‌ساز ایفای مسئولیت‌های مهم اجتماعی است.

پرستاران غمخوار بیماران هستند

امام جمعه رشت با تبریک روز پرستار به جامعه پرستاری کشور، اعم از زنان و مردان، تصریح کرد: پرستاران در دوران جنگ تحمیلی، شرایط بحرانی و حوادث مختلف، نقش مؤثر و ارزشمندی در خدمت‌رسانی به مردم ایفا کرده‌اند.

آیت الله فلاحتی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات جامعه پرستاری بیان کرد: پرستاران تنها شاهد درد و رنج بیماران نیستند، بلکه با تلاش و دلسوزی برای کاهش آلام آنان و گره‌گشایی از مشکلات بیماران تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از ارتباط مستمر بیمار در بیمارستان با پرستاران است، گفت: زحمات و تلاش‌های پرستاران در ذهن و خاطره بیماران باقی می‌ماند و این قشر نقش مهمی در روند درمان و آرامش بیماران دارند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با انتقاد از وضعیت معیشتی و شغلی پرستاران، خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پرستاری به مطالبات این قشر شد و افزود: باید شرایطی فراهم شود که پرستاران از جایگاه شغلی و معیشتی متناسب با مسئولیت‌های سنگین خود برخوردار باشند.

وی با اشاره به گزارش‌هایی درباره کمبود نیروی پرستاری در برخی بیمارستان‌ها، خاطرنشان کرد: کمبود نیرو موجب افزایش فشار کاری بر پرستاران شاغل می‌شود و لازم است مسئولان برای رفع این مشکل تدابیر مؤثری اتخاذ کنند.

ضرورت تقویت ارتباط خانواده‌ها با دانشجویان

آیت الله فلاحتی در ادامه با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت تقویت ارتباط خانواده‌ها با دانشجویان تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که در مدارس ارتباط میان خانواده‌ها و مربیان مورد توجه قرار دارد، باید برای حفظ ارتباط مؤثر خانواده‌ها با دانشجویان نیز برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه دانشجویان در دوران تحصیل با مسائل و شرایط متنوع اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، افزود: خانواده‌ها و دانشگاه‌ها باید در کنار یکدیگر برای هدایت و حمایت از دانشجویان تلاش کنند تا زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان فراهم شود.

امام جمعه رشت پیشنهاد کرد دانشگاه‌ها تا مقطع کارشناسی سازوکار مشخصی برای ارتباط مستمر خانواده‌ها با دانشجویان داشته باشند و تصریح کرد: بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در مسیر تحصیل و رشد دانشجویان شود.

تأکید بر جایگاه حاکم اسلامی در رفع اختلافات

آیت الله فلاحتی با استناد به آیات ۶۰ و ۶۵ سوره نساء اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، ایمان واقعی اقتضا می‌کند که افراد در اختلافات و منازعات خود به مرجع صالح مراجعه کنند و پس از صدور حکم، آن را بپذیرند.

وی با اشاره به آیه ۶۵ سوره نساء افزود: قرآن کریم پذیرش داوری پیامبر (ص) و تسلیم در برابر حکم ایشان را از نشانه‌های ایمان معرفی می‌کند.

امام جمعه رشت همچنین با اشاره به آیه ۶۰ همین سوره، مراجعه به طاغوت برای حل اختلافات را مورد نکوهش قرآن دانست و تأکید کرد: از این آموزه‌ها می‌توان جایگاه مرجعیت مشروع در جامعه اسلامی و ضرورت رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمیت را دریافت.

وی با بیان اینکه این موضوع ابعاد مختلفی دارد، گفت: در ادامه این بحث می‌توان حقوق متقابل مردم و حاکم اسلامی و نقش آن در اداره جامعه را مورد بررسی قرار داد.

یاد شهید یحیی سنوار گرامی داشته شد

فلاحتی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت یحیی سنوار، از وی به‌عنوان یکی از چهره‌های مقاومت یاد کرد و گفت: سنوار تا آخرین لحظات در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد و نام او در کنار دیگر چهره‌های مقاومت در تاریخ مبارزه با این رژیم ثبت شده است.

وی همچنین با اشاره به درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی امام جمعه پیشین رشت، از خدمات علمی، فرهنگی و دینی این عالم برجسته گیلانی تجلیل کرد.

امام جمعه رشت با تسلیت این ضایعه به خانواده، نزدیکان و علاقه‌مندان آن مرحوم اظهار کرد: آیت‌الله قربانی در مسئولیت‌های مختلف، از جمله مجلس خبرگان رهبری و نهاد نماز جمعه، خدمات ارزشمندی ارائه کرد و آثار علمی و قلم توانمند وی برای جامعه علمی و فرهنگی استان شناخته‌شده است.

انتقاد از سیاست‌های حجاب در جمهوری آذربایجان

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های منتسب به دولت جمهوری آذربایجان درباره حجاب در مدارس، این اقدامات را مغایر با آموزه‌های اسلامی دانست.

فلاحتی با اشاره به جایگاه اسلام و تشیع در جامعه جمهوری آذربایجان اظهار کرد: حجاب از احکام مورد تأکید قرآن کریم است و مسئولان این کشور باید نسبت به پیامدهای چنین سیاست‌هایی توجه داشته باشند.

وی با مقایسه این اقدامات با سیاست‌های کشف حجاب در دوران رضاخان، نسبت به واکنش جامعه مسلمان جمهوری آذربایجان به این رویکرد هشدار داد.

دشمنان در پی ایجاد آشوب داخلی هستند

امام جمعه رشت با اشاره به تحولات منطقه و مواضع مقام‌های رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان در کنار فشارهای خارجی، به دنبال ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور هستند.

وی با بیان اینکه مواضع برخی چهره‌های سیاسی رژیم صهیونیستی درباره ایران نشان‌دهنده تداوم رویکرد خصمانه آنان است، افزود: ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهد کرد و تلاش برای ایجاد ناآرامی در کشور نیز با هوشیاری مردم ناکام خواهد ماند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های اخیر، از مشارکت زنان، مردان و جوانان قدردانی کرد و گفت: حضور مردم در صحنه، نشان‌دهنده پایبندی آنان به کشور و آمادگی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شده‌اند، ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت و انسجام ملی، توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

