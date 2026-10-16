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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

قاتل و چهار همدستش در شهرستان ورامین دستگیر شدند

قاتل و چهار همدستش در شهرستان ورامین دستگیر شدند

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری متهم اصلی یک پرونده قتل و چهار همدست وی در عملیات غافلگیرانه مأموران کلانتری ۲۳ باغخواص خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری متهم اصلی یک پرونده قتل و چهار نفر از همدستان وی در عملیات مأموران کلانتری ۲۳ باغخواص شهرستان ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در ساعت ۵:۳۰ صبح، مأموران کلانتری ۲۳ باغخواص بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در بیمارستان ۱۵ خرداد و شناسایی هویت مقتول، با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند.

امیریان ادامه داد: مأموران در عملیاتی منسجم و ضربتی، متهم اصلی را دستگیر کردند که وی در جریان تحقیقات، محل حضور چهار نفر دیگر از همدستان خود را معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این افراد نیز در عملیاتی جداگانه در شهرستان ورامین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان گفت: متهمان پس از هماهنگی با مرجع قضایی، برای ادامه تحقیقات و رسیدگی به پرونده به پلیس آگاهی منتقل شدند.

کد مطلب 6979379

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