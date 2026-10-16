قاتل و چهار همدستش در شهرستان ورامین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری متهم اصلی یک پرونده قتل و چهار نفر از همدستان وی در عملیات مأموران کلانتری ۲۳ باغخواص شهرستان ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در ساعت ۵:۳۰ صبح، مأموران کلانتری ۲۳ باغخواص بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در بیمارستان ۱۵ خرداد و شناسایی هویت مقتول، با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند.

امیریان ادامه داد: مأموران در عملیاتی منسجم و ضربتی، متهم اصلی را دستگیر کردند که وی در جریان تحقیقات، محل حضور چهار نفر دیگر از همدستان خود را معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این افراد نیز در عملیاتی جداگانه در شهرستان ورامین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان گفت: متهمان پس از هماهنگی با مرجع قضایی، برای ادامه تحقیقات و رسیدگی به پرونده به پلیس آگاهی منتقل شدند.