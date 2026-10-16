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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

داوران بازی خیبر و استقلال خوزستان مشخص شدند

داوران بازی خیبر و استقلال خوزستان مشخص شدند

خرم‌آباد- وحید زمانی قاضی دیدار هفته نهم خیبر خرم‌آباد و استقلال خوزستان شد؛ مسابقه‌ای که عصر یکشنبه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم داوری دیدار خیبر خرم‌آباد و استقلال خوزستان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شد.

بر اساس اعلام انجام‌شده، وحید زمانی قضاوت این مسابقه را برعهده خواهد داشت.

در این دیدار، محسن سلطانی، سجاد ایرانپور و رسول اولیایی به‌عنوان داوران کمک حضور دارند.

همچنین رسول فروغی مسئولیت داور ناظر را برعهده خواهد داشت و مهناز ذکایی و رضا مرادی نیز در اتاق کمک‌داور ویدئویی (VAR) این مسابقه فعالیت می‌کنند.

خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته نهم لیگ برتر، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه از استقلال خوزستان میزبانی می‌کند.

این دیدار از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6979381

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