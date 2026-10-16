به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ هوشیاری عمومی، تقویت انسجام ملی و آمادگی در برابر تهدیدهای نظامی و امنیتی تأکید کرد.

وی در بخش نخست سخنان خود با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، زیست مؤمنانه و عفیفانه را از ارکان سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه دانست و اظهار کرد: ایمان واقعی باید در سبک زندگی، رفتار فردی و روابط اجتماعی انسان نمود پیدا کند و صیانت از خانواده و نسل جوان، مستلزم پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به ضرورت مراقبت از رفتار و گفتار، رعایت حریم‌های اخلاقی و تقویت حیا و عفت در جامعه افزود: تقوای درونی، مراقبت از نگاه و زبان و پایبندی به ارزش‌های دینی، از عوامل مؤثر در استحکام بنیان خانواده و مقابله با آسیب‌های فرهنگی است.

مصلح همچنین بر ضرورت امیدآفرینی و مقابله با ناامیدی در جامعه تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها، مدارس و مساجد باید با تعامل مستمر و تقویت هویت دینی، در برابر جنگ شناختی و تلاش برای تضعیف روحیه نسل جوان هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه ناامیدسازی جوانان می‌تواند انگیزه و پویایی اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: والدین و مربیان باید با تقویت امید، مسئولیت‌پذیری و اعتماد به آینده، زمینه رشد فکری و اخلاقی نسل جدید را فراهم کنند.

امام جمعه دشتستان در ادامه با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این مناسبت را یادآور صبر، استقامت و فداکاری دانست و از خدمات پرستاران، به‌ویژه کادر پرستاری شهرستان دشتستان، قدردانی کرد.

وی همچنین با گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش، بر اهمیت توجه به سلامت جسمانی در کنار رشد معنوی تأکید کرد و از تلاش ورزشکاران، مربیان و جوانان شهرستان دشتستان تقدیر به عمل آورد.

هشدار درباره سناریوهای دشمن؛ تأکید بر آمادگی دفاعی و انسجام ملی

مصلح در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به تحرکات و تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، سه محور تنش‌آفرینی دریایی، حمله محدود به تأسیسات راهبردی و ایجاد آشوب و ناامنی داخلی را از سناریوهای احتمالی دشمنان برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای خارجی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها از ظرفیت‌های دفاعی و بازدارنده برخوردار است و هرگونه تعرض، با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.

امام جمعه دشتستان همچنین با اشاره به اهمیت توان دفاعی کشور، بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در حوزه‌های دریایی و تأسیسات راهبردی تأکید کرد و نقش انسجام جبهه مقاومت در منطقه را مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه دشمنان در کنار تهدیدهای نظامی، به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام اجتماعی هستند، افزود: هوشیاری مردم، حفظ وحدت ملی و مقابله با دوقطبی‌سازی‌های کاذب، از عوامل مهم خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

مصلح با اشاره به اهمیت عملکرد نهادهای امنیتی در مقابله با اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی، بر ضرورت حفظ آرامش عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

وی در پایان، پیوند ملت ایران با مکتب اهل‌بیت (ع)، ایمان دینی و برخورداری از توان بازدارندگی را از عوامل مهم ایستادگی در برابر فشارهای خارجی دانست و تصریح کرد: ملتی که عاشورا و غدیر را پشتوانه خود دارد، با اتکا به ایمان و وحدت، در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.