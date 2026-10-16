ضرورت حفظ استقلال و دفاع از منافع ملی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به امنیت غذایی، معیشت مردم و پایداری تولید اظهار کرد: مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی باید به‌گونه‌ای باشد که نیازهای اساسی جامعه تأمین شود، فشار معیشتی بر اقشار نیازمند کاهش یابد و فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه صادرات از راهکارهای تقویت اقتصاد است، افزود: تسهیل فرایندهای صادراتی به‌ویژه در بخش صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش رونق اقتصادی و تقویت بازار کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به جایگاه صادرات در اقتصاد کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازارهای مرزی و مناطق آزاد برای توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: این ظرفیت‌ها نباید صرفاً به دروازه واردات تبدیل شوند، بلکه باید زمینه‌ای برای تسهیل صادرات و تقویت تولید داخلی باشند.

ورزش مازندران نیازمند حمایت جدی‌تر است

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های ورزشی مازندران و افتخارآفرینی ورزشکاران این استان، بر لزوم رفع موانع پیش روی ورزشکاران و توسعه امکانات ورزشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ورزش در شکل‌گیری ایران قوی نقش مهمی دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان باید برای گسترش ورزش همگانی، به‌ویژه در میان جوانان، زمینه‌های لازم را فراهم کنند و با فسادزدایی از حوزه ورزش، مسیر رشد و پیشرفت این عرصه را هموار سازند.

پرستاری؛ خدمتی فراتر از یک حرفه

امام جمعه ساری با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، پرستاری را مسئولیتی انسانی و ارزشمند توصیف کرد و گفت: خدمات پرستاران تنها به مراقبت‌های درمانی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد روحی، روانی و اجتماعی بیماران را نیز در بر می‌گیرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری، مراقبت از بیماران در محیط خانواده را نیز خدمتی ارزشمند دانست و از مسئولان خواست با رسیدگی به مطالبات و حقوق پرستاران، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت این قشر فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای مراسم اعتکاف، خواستار مشارکت جریان‌های مردمی و مسئولان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین معنوی شد.

آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به نسل جوان، اظهار کرد: مراسم اعتکاف علاوه بر ابعاد عبادی، ظرفیت فرهنگی و اجتماعی دارد و باید از این فرصت برای تقویت آگاهی جوانان نسبت به مسائل جامعه و تحولات منطقه استفاده شود.

محکومیت آتش‌زدن مساجد و قرآن‌سوزی

وی در ادامه با اشاره به سالروز آتش‌سوزی مسجد کرمان، آتش‌زدن مساجد و اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد و این اقدامات را نشانه دشمنی جریان‌های معاند با ارزش‌های دینی دانست.

امام جمعه ساری همچنین با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت مردم فلسطین و یمن، بر ضرورت توجه به رنج غیرنظامیان و محکومیت اقدامات خشونت‌آمیز علیه آنان تأکید کرد.

انتقاد از پیشنهادهای عقب‌نشینی در برابر آمریکا

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از پیشنهادهایی که به گفته وی به عقب‌نشینی ایران در برابر آمریکا منجر می‌شود، بر ضرورت حفظ استقلال و دفاع از منافع ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی قرارداد ترکمنچای، هرگونه پیشنهاد برای واگذاری امتیاز در برابر فشار خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور باید با توجه به منافع ملی و حفظ عزت و استقلال ایران انجام شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت برخورد با همکاری آگاهانه با دشمن، بر رعایت عدالت در رسیدگی قضایی تأکید کرد و گفت: برخورد با چنین مواردی باید به دور از سخت‌گیری یا آسان‌گیری بی‌مورد و بر اساس ضوابط عادلانه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به برگزاری رزمایش‌های مردمی «جان‌فدا» در شهرهای استان، از مردم برای مشارکت در این برنامه‌ها دعوت کرد و آن را نشانه‌ای از آمادگی و همراهی مردمی دانست.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت روحیه و آمادگی معنوی در کنار توان جسمانی، بر نقش باورهای دینی در افزایش انگیزه و انسجام نیروها تأکید کرد.