  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

توقیف ۲۲ وسیله نقلیه متخلف در دامغان؛ برخورد با متخلفان ادامه دار است

توقیف ۲۲ وسیله نقلیه متخلف در دامغان؛ برخورد با متخلفان ادامه دار است

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از توقیف ۲۲ وسیله نقلیه متخلف در دامغان خبر داد و گفت: برخورد با متخلفان در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر آدینه در طرح ترافیک پلیسی دامغان اظهار کرد: طی چندین مرحله طرح برخورد با رانندگان و راکبان حادثه ساز توسط مأموران یگان امداد انتظامی دامغان به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: این طرح در واقع با همکاری پلیس راهور دامغان پاسخی به مطالبه شهروندان برای برقراری نظم و امنیت ترافیکی بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان از توقیف ۲۲ وسیله نقلیه در سطح این شهر خبر داد و یادآور شد: از این تعداد ۱۳ دستگاه موتورسیکلت و ۹ دستگاه خودرو بوده است.

عرب توضیح داد: تخلفاتی این وسایل از جمله ایجاد آلودگی صوتی، ایجاد مزاحمت مقابل مدارس، نداشتن پلاک، مخدوش بودن یا دستکاری پلاک و فعالیت خودروهای موسوم به شوتی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه وسایل نقلیه توقیف شده برای طی مراحل قانونی به توقفگاه منتقل شدند، تأکید کرد: تأمین نظم و امنیت ترافیکی و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای برخورد با تخلفات، از مأموریت‌های مهم و اولویت دار پلیس شهرستان پیگیری می شود.

کد مطلب 6979389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها