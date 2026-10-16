به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با انتقاد از برگزاری برخی کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در سومین حرم اهل‌بیت(ع)، خواستار توجه مسئولان به ارزش‌های دینی، مطالبات مردم و حفظ انسجام اجتماعی شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، بر لزوم صیانت از ارزش سرمایه‌های مردم، استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای تأمین مالی تولید و به‌کارگیری مدیران متخصص و باتجربه تأکید کرد.

برخی کنسرت‌ها به‌جای نشاط، موجب رنجش مردم می‌شوند

محمودی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه فراراهبردی فرهنگ و تربیت در سیاست‌گذاری‌های کشور گفت: تنظیم راهبردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید با ملاحظه مسائل فرهنگی و تربیتی انجام شود.

وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره غیرقابل‌قبول بودن ولنگاری و هنجارشکنی در جامعه افزود: اسلام شادی و نشاط را از لوازم زندگی معرفی می‌کند، اما باید پرسید آیا برخی برنامه‌ها و کنسرت‌هایی که اخیراً در سومین حرم اهل‌بیت(ع) برگزار شده‌اند، واقعاً موجب شادی و نشاط مردم هستند یا به ابتذال و هنجارشکنی منجر می‌شوند؟

امام جمعه موقت شیراز با انتقاد از صدور مجوز برای برخی از این برنامه‌ها گفت: برگزاری بعضی از این مراسم، مردم را آزرده کرده که برخی شرکت‌کنندگان نیز پس از حضور در این برنامه‌ها احساس تحقیر داشته‌اند.

محمودی با طرح این پرسش که آیا چنین برنامه‌هایی به شادی مردم و خانواده‌های شهدا کمک می‌کند یا موجب رنجش آنان می‌شود، تصریح کرد: جامعه ایران جامعه‌ای متدین است و مردم در ماه‌های گذشته با حضور در میدان‌ها و حمایت از رزمندگان، پایبندی خود را به ارزش‌های دینی و ملی نشان داده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: برخی اقدامات ممکن است در ظاهر طرفدارانی داشته باشند، اما اگر فاقد پیوست انسجام اجتماعی باشند، به همان قشر و دیگران آسیب می‌زنند.

امام جمعه موقت شیراز از مسئولان خواست در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، مطالبات مردم و آثار اجتماعی برنامه‌ها را مورد توجه قرار دهند.

بانک‌ها باید به جای دامن زدن به تورم، سرمایه‌های مردم را جذب کنند

محمودی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، اقتصاد و معیشت مردم را از مسائل مهم کشور دانست و با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت گفت: مدیریت هوشمند، استفاده از ظرفیت مردم و بهره‌گیری از متخصصان و فناوران از محورهای مهم مورد تأکید در این پیام است.

وی با انتقاد از انتخاب برخی مدیران فاقد تجربه مرتبط در مسئولیت‌های حساس گفت: اگر افراد در جایگاه متناسب با تخصص و تجربه خود قرار بگیرند، می‌توان بخشی از مشکلات موجود را کاهش داد.

امام جمعه موقت شیراز با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌های مردمی افزود: پیش از دعوت مردم به سرمایه‌گذاری، باید اطمینان لازم درباره حفظ ارزش سرمایه آنان فراهم شود؛ زیرا اگر مردم احساس کنند ارزش پولشان به مرور کاهش می‌یابد، از سرمایه‌گذاری استقبال نخواهند کرد.

محمودی با بیان اینکه خرید دلار و طلا را توصیه نمی‌کند، گفت: بسیاری از افرادی که به خرید این دارایی‌ها روی می‌آورند، لزوماً سوداگر حرفه‌ای نیستند، بلکه می‌خواهند از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند.

وی پیشنهاد داد بانک‌ها به جای نقش‌آفرینی در روندهای تورمی و افزایش قیمت دارایی‌ها، با ارائه بازدهی مناسب و سازوکارهای قابل اتکا، سرمایه‌های مردم را به سمت تولید، سازندگی و اقتصاد مقاومتی هدایت کنند.

امام جمعه موقت شیراز همچنین بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های مردم تأکید کرد و افزود: قوه قضاییه باید با ایجاد امنیت اقتصادی و مقابله با دلالی‌های مخرب، زمینه اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

دشمن به دنبال کمرنگ کردن پیروزی‌های ایران است

محمودی با تقدیر از حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و میادین، این حضور را عاملی مؤثر در خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای دشمن دانست و گفت: دشمن در تلاش است پیروزی‌ها و موفقیت‌های کشور را کمرنگ جلوه دهد و اعتماد مردم را نسبت به این دستاوردها کاهش دهد.

وی با اشاره به آنچه دروغ‌پراکنی رسانه‌ای دشمن خواند، بر ضرورت تقویت امکانات رسانه‌ای و حضور مؤثر در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌وپرورش باید در این زمینه نقش جدی‌تری ایفا کنند و تبیین واقعیت‌ها برای نسل جوان با جدیت بیشتری دنبال شود.

امام جمعه موقت شیراز همچنین از فعالان و کارشناسان علوم سیاسی خواست در تحلیل و تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران، ابعاد این موضوع را برای جامعه تشریح کنند.

نقش بانوان و پرستاران در روزهای دشوار کشور

محمودی در ابتدای خطبه دوم، میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار را تبریک گفت و با اشاره به نقش بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: زنان متدین و متعهد جامعه با الگوگیری از حضرت زینب(س)، در دوران جنگ تحمیلی و جنگ‌های اخیر نقش سرنوشت‌سازی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به واکنش مادران شهدا پس از شنیدن خبر شهادت فرزندانشان افزود: برخی از این مادران در مواجهه با چنین مصیبتی، با یادآوری واقعه کربلا به امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) سلام می‌دهند؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه این الگوهای دینی در فرهنگ جامعه است.

امام جمعه موقت شیراز ضمن قدردانی از پرستاران فداکار و دلسوز، یاد شهدای پرستار را گرامی داشت و از خدمات کادر سلامت در شرایط دشوار یاد کرد.

تقوا راه عبور از تنگناهای زندگی است

محمودی در خطبه نخست نماز جمعه شیراز، تقوا را بهترین توشه دنیا و آخرت دانست و گفت: انجام واجبات و ترک محرمات، راه اصلی تقواپیشگی است و انسان با مراقبت از رفتار و گفتار خود می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات دور بماند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، گشایش در تنگناها، آسان شدن امور، آرامش درونی، رهایی از وسوسه‌های شیطانی، برخورداری از قدرت تشخیص حق از باطل و جلب محبت الهی را از آثار تقوا برشمرد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور تصریح کرد: مردم با حضور و رفتار خود نشان داده‌اند که برای اعتلای اسلام و نظام اسلامی آماده فداکاری هستند و باید قدردان این همراهی و ایثار بود.