به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی‌پور ظهر جمعه، در بازدید از پروژه آب‌شیرین‌کن چارک که با حضور محمد جلالی فرماندار شهرستان بستک انجام شد، با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین منابع آبی شهرستان بستک اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت نهایی تولید ۸ هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز، از طرح‌های مهم تأمین آب در غرب هرمزگان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه شهرستان بستک به دلیل محدودیت منابع آب سطحی، نبود سد و کمبود آب‌های جاری با چالش تأمین آب مواجه است، افزود: اجرای این پروژه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای آبی شهرستان را تأمین کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دو سال گذشته بیان کرد: با پیگیری‌های فرماندار شهرستان بستک، احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و همچنین پیگیری ویژه استاندار هرمزگان، تأمین منابع مالی این پروژه از طریق آبفا انجام شده است.

صادقی‌پور ادامه داد: خط انتقال آب این پروژه نیز توسط سرمایه‌گذار اجرا شده و آب تولیدی قرار است به شهر جناح و روستاهای اطراف منتقل شود.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌روی اجرای طرح، به‌ویژه در بخش تأمین برق، گفت: با برگزاری جلسات استانی و پیگیری‌های استاندار هرمزگان و نماینده مردم غرب استان از وزارت نیرو، روند رفع مشکلات برق پروژه در حال انجام است و امیدواریم این مسئله نیز به‌زودی برطرف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از فاز نخست آب‌شیرین‌کن چارک طی یکی دو ماه آینده، روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ مترمکعب آب وارد مدار شود و نیازهای آبی شهر جناح و روستاهای پیرامونی تا حد قابل توجهی تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: تأمین آب مورد نیاز بخش جناح می‌تواند با کاهش فشار بر منابع موجود، در بهبود وضعیت آبرسانی به شهر بستک نیز مؤثر باشد و به کاهش مشکلات کم‌آبی مردم منطقه کمک کند.