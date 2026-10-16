به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) برگزار شد، با اشاره به صبر و استقامت ملت ایران اظهار کرد: ملت ایران درس ایستادگی و مقاومت را از مکتب حضرت زینب (س) و آزادگی را از امام حسین (ع) آموخته است و با تکیه بر این آموزه‌ها می‌تواند از بحران‌ها عبور کند.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) الگویی ماندگار برای حفظ ایمان در شرایط دشوار است، افزود: این بانوی بزرگ اسلام با وجود تحمل مصائب سنگین و از دست دادن شمار زیادی از اعضای خانواده و بنی‌هاشم در واقعه کربلا، حیا، عفت و زیست مؤمنانه خود را حفظ کرد و نشان داد که می‌توان در اوج بحران نیز به ارزش‌های دینی پایبند ماند.

امام‌جمعه اسفرورین ادامه داد: ملت ایران نیز با الگوگیری از این شخصیت بزرگ، بحران‌ها را به فرصتی برای رشد معنوی و تعالی تبدیل می‌کند و در مسیر مقابله با سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دفاع از ملت‌های مظلوم و مستضعف گام برمی‌دارد.

حسینی با اشاره به اهمیت تبیین رویدادها و دستاوردهای کشور تصریح کرد: همان‌گونه که حضرت زینب (س) با تبیین واقعه کربلا مانع فراموش شدن پیام عاشورا شد، امروز نیز علما، دانشگاهیان، صاحبان تریبون و خانواده‌ها وظیفه دارند برای نسل جوان و نوجوان توضیح دهند که کشور پیش از انقلاب در چه شرایطی قرار داشت و امروز به چه جایگاهی رسیده است.

وی تأکید کرد: اگر قرار است حرکت و ایستادگی ملت ایران به فراموشی سپرده نشود، باید روایت درست و روشنی از مسیر طی‌شده، توانمندی‌های کشور و تحولات آن برای نسل‌های جدید ارائه شود.

ورزش قوی، لازمه ایران قوی است

امام‌جمعه اسفرورین با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، ورزش را یکی از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت جامعه و تقویت توانمندی‌های ملی دانست و گفت: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند، ایران قوی به ورزش قوی نیاز دارد.

حسینی با اشاره به موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، از مسئولان خواست توجه بیشتری به زیرساخت‌ها و نیازهای ورزشی داشته باشند و افزود: ورزشکاران برای افتخارآفرینی در سطوح استانی، ملی و جهانی به امکانات مناسب و حمایت عملی نیاز دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان قزوین، خواستار توجه بیشتر مسئولان به ورزشکاران و تأمین حداقل امکانات موردنیاز آنان در شهرها و بخش‌ها شد.

هشدار درباره کاهش موالید و افزایش سالمندی

امام‌جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش جمعیت و افزایش سالمندی را از نگرانی‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: کاهش موالید، افت آمار ازدواج، افزایش سن ازدواج و فاصله میان تولد فرزندان، در کنار رشد جمعیت سالمند، نشانه‌هایی است که باید جدی گرفته شود.

حسینی با اشاره به کاهش شمار دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی جاری، بر ضرورت توجه خانواده‌ها و مسئولان به مسئله جمعیت تأکید کرد و گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب، مسیر ازدواج جوانان، اشتغال و فرزندآوری را هموار کند و خانواده‌ها نیز نسبت به پیامدهای ادامه روند کنونی جمعیت حساس باشند.

وی افزود: موضوع سالمندی جمعیت تنها یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه آینده کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است ابعاد و پیامدهای آن برای جامعه تبیین شود.

مصوبات سفر امام‌جمعه قزوین به اسفرورین پیگیری شود

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به سفر اخیر آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، به این بخش گفت: در جریان این سفر، مسائل و مشکلات اسفرورین در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، ورزش و جوانان، آبخیزداری، آب و فاضلاب، راه‌داری و شهرک صنعتی مطرح و برای پیگیری آن‌ها قول‌هایی از سوی مسئولان داده شد.

وی با اشاره به طرح مشکلات مربوط به سد نهب، انتقال آب، فاضلاب و وضعیت صندوق کشمش، از جمله دغدغه‌های کشاورزان اسفرورین، افزود: در این سفر همچنین برخی مصوبات بلاتکلیف سفر استاندار قزوین پیگیری شد و درباره شماری از مسائل منطقه نیز تصمیم‌ها و قول‌های مساعدی مطرح شد.

حسینی با قدردانی از توجه آیت‌الله مظفری به مسائل این بخش، تصریح کرد: ارزش این سفر زمانی مشخص می‌شود که مصوبات آن به‌صورت دقیق پیگیری و به نتیجه برسد؛ زیرا صرف ثبت مصوبه و بیان وعده، بدون اقدام و نظارت مستمر، مشکلات مردم را برطرف نمی‌کند.