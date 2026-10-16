به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد جامع پیش‌قلعه اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، آگاهی و استقامت می‌تواند از بحران‌ها عبور کرده و در مسیر پیشرفت و تعالی گام بردارد.

وی در ادامه افزود: حضرت زینب کبری (س) الگویی برای تبدیل تهدیدها به فرصت است و سیره آن حضرت می‌تواند چراغ راه ملت ایران در مسیر مقاومت و بصیرت باشد.

امام جمعه مانه با تبریک روز پرستار تصریح کرد: خدمت پرستاران فراتر از یک مسئولیت شغلی است و حمایت از جامعه پرستاری، تأمین نیروی انسانی و توزیع عادلانه امکانات درمانی، ضرورتی راهبردی برای افزایش تاب‌آوری نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به روز صادرات بیان کرد: بدون توسعه صادرات، تقویت ظرفیت‌های تولیدی با دشواری مواجه می‌شود و ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، مرزهای گسترده و دسترسی به مسیرهای تجاری منطقه، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم ارتباطی و اقتصادی را دارد.

وی افزود: باید زیرساخت‌ها توسعه یابد و از ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و مرزی شهرستان مانه بهره‌گیری شود.

امام جمعه مانه با گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش گفت: توسعه ورزش همگانی، ورزش دانش‌آموزی و ورزش قهرمانی از الزامات سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و تربیت نسل جوان است و باید به امکانات ورزشی مناطق کم‌برخوردار توجه ویژه شود.

ابراهیمی‌فرد همچنین کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز توسط سه ورزشکار شهرستان مانه در مسابقات کشوری کوراش را به جامعه ورزش و مردم ورزش‌دوست این شهرستان تبریک گفت.

وی با گرامیداشت سالروز عقیدتی سیاسی ارتش، نقش نیروهای مسلح را در پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت تقویت ایمان، بصیرت، تخصص و آمادگی دفاعی تأکید کرد.

امام جمعه مانه با اشاره به شهادت یحیی سنوار و تحولات طوفان‌الاقصی، مسئله فلسطین را موضوعی مرتبط با حقوق ملت‌ها، عدالت و مقابله با اشغالگری دانست و بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین، حفظ کرامت انسانی و ضرورت جلوگیری از کشتار غیرنظامیان تأکید کرد.

ابراهیمی‌فرد در بخش پایانی سخنان خود، پیوند اولیا و مربیان را ضرورتی اساسی برای تربیت نسل آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت دینی و ملی دانست و بر تقویت همکاری خانواده‌ها، مدارس، مساجد و نهادهای فرهنگی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.