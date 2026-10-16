اجرای ۸۰ پروژه عمرانی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان در صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کریمی، از اجرای ۸۰ پروژه عمرانی به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان در صفادشت خبر داد و خواستار حمایت استانداری از مولدسازی املاک شهرداری برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه شهری شد.

شهردار صفادشت با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی شهرداری‌ها اظهار کرد: تمامی اعتبارات پروژه‌های عمرانی در دست اجرا در این شهر از محل منابع داخلی شهرداری تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی را با چالش مواجه کرده است، افزود: هزینه اجرای برخی طرح‌ها طی سال‌های اخیر چندین برابر شده و این موضوع ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری را افزایش داده است.

کریمی با اشاره به پروژه فاضلاب صفادشت تصریح کرد: برآورد اولیه هزینه اجرای این پروژه در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۷ میلیارد تومان بود، اما اکنون هزینه آن به حدود چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

شهردار صفادشت با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت املاک و اراضی شهرداری برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها گفت: پیشنهاد مولدسازی املاک و اراضی شهرداری پیش‌تر ارائه شده و مکاتبات مربوط نیز انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم با حمایت استانداری تهران و تعیین تکلیف این موضوع در طرح جامع، امکان بهره‌برداری از ظرفیت این املاک برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری فراهم شود.