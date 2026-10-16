به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان ایجرود، با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، افزود: حضرت زینب (س)، دختر امیرالمؤمنین امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام هستند که به فضایل والای انسانی همچون عفت، عبادت، صبر، صداقت و شجاعت آراسته بودند و از ایشان به‌عنوان «زینب، حسین دوم» یاد می‌شود.

حضرت زینب (س) الگوی صبر و تاب‌آوری در بحران است

امام جمعه ایجرود با اشاره به مقام عبادی حضرت زینب (س) تصریح کرد: عبادت و بندگی آن حضرت چنان خالصانه بود که امام حسین (ع) با وجود عظمت و جایگاه والای خود، از ایشان می‌خواهد که در نماز شب، آن حضرت را فراموش نکند.

حسینی‌نسب با تأکید بر اهمیت حیا و عفت در سیره حضرت زینب (س)، گفت: زیست عفیفانه، دستور قرآن کریم و از حقوق زنان است و باید در برابر جریان‌هایی که به دنبال تضعیف ارزش‌های فرهنگی و هویتی جامعه هستند، هوشیار بود.

وی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف افزود: پروژه حجاب‌زدایی بخشی از راهبرد مهندسی فرهنگی غرب برای بی‌ثبات‌سازی جامعه ایرانی است؛ راهبردی که با شعار آزادی آغاز می‌شود، اما به اسارت فرهنگی و استحاله هویتی می‌انجامد.

خطیب جمعه ایجرود با اشاره به صبر و مقاومت حضرت زینب (س)، خاطرنشان کرد: اگر امروز جهان از تاب‌آوری و استقامت ملت ایران در برابر فشارها و بحران‌ها شگفت‌زده است و به دنبال شناخت راز استحکام این ملت می‌گردد، باید بداند که یکی از مهم‌ترین الگوهای این ایستادگی، حضرت زینب کبری (س) است.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) در جریان حادثه عاشورا با ایمان راسخ و مدیریت توحیدی، نماد صبر، مقاومت و تاب‌آوری شد، افزود: سیره آن حضرت می‌تواند الگویی برای ملت ایران در مواجهه با بحران‌ها و عبور از شرایط دشوار باشد.

حسینی‌نسب با اشاره به نمونه‌هایی از تاب‌آوری اقتصادی ایران، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی کشور در داخل تولید می‌شود و ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید غذا، تأمین سوخت، تولید برق و استمرار تجارت می‌تواند در مقابله با فشارهای خارجی نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: پراکندگی جغرافیایی نیروگاه‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز در افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها مؤثر است و این توانمندی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، از ظرفیت ادامه فعالیت و تأمین نیازهای مردم برخوردار است.

امام جمعه ایجرود با تأکید بر اینکه مقاومت مردم نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به مشکلات معیشتی باشد، تصریح کرد: قبول داریم که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و دشمن جنگ ترکیبی همه‌جانبه‌ای را تحمیل کرده است، اما گرانی‌های روزانه شایسته مردم نیست و باید برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تدابیر جدی اتخاذ شود.

وی با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها، گفت: این وعده تاکنون به‌طور کامل محقق نشده و چند ماه است که مردم در انتظار اجرای آن هستند.

حسینی‌نسب افزود: افزایش اعتبار کالابرگ نباید به شروطی فراتر از وعده اولیه دولت گره بخورد؛ اینکه اعلام شود فقط افراد دارای درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان که فاقد منزل و خودرو هستند، مشمول افزایش اعتبار می‌شوند، با وعده‌ای که پیش‌تر داده شده بود، همخوانی ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: دولت باید آرایش جنگی اقتصادی بگیرد و از مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط عادی به مدیریت متناسب با شرایط جنگی حرکت کند؛ چراکه سازوکارهایی که برای وضعیت عادی طراحی شده‌اند، به‌تنهایی توان پاسخگویی به شرایط کنونی را ندارند.

هشدار درباره احتمال تکرار اقدامات خصمانه آمریکا

امام جمعه ایجرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار کرد: با توجه به آنچه بن‌بست روش‌های دیپلماتیک خواند، احتمال تکرار اقدامات خصمانه آمریکا وجود دارد، اما چنین اقداماتی به شکست دوباره این کشور منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی خواهد کرد، گفت: دشمنان باید بدانند که ملت ایران از توان و اراده لازم برای دفاع از استقلال و منافع ملی خود برخوردار است.

حسینی‌نسب با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، پرستاری را عملی ارزشمند و عبادتی بزرگ توصیف کرد و گفت: پرستاران فرشتگان رحمت هستند و نقش تاریخی آنان در دوران دفاع مقدس، بحران‌های ملی و شرایط جنگی، نشان‌دهنده تعهد و فداکاری این قشر است.

وی با اشاره به مشکلات و مطالبات پرستاران اظهار کرد: با وجود ایثارگری‌ها و جان‌فشانی‌های کادر پرستاری، آن‌طور که باید به مشکلات این قشر رسیدگی نشده است.

امام جمعه ایجرود افزود: شرایط اقتصادی کشور و دشواری‌های ناشی از جنگ قابل درک است، اما اتفاقاً در چنین شرایطی باید به نیروهای ایثارگر و کادر بهداشت و درمان که در سخت‌ترین موقعیت‌ها در کنار مردم مانده‌اند، توجه بیشتری شود.

دعوت از مردم برای مشارکت در بازسازی عتبات عالیات

خطیب جمعه ایجرود با دعوت از مردم مؤمن شهرستان برای مشارکت در توسعه و بازسازی عتبات عالیات، گفت: عتبات عالیات از نمادهای مهم اسلام و مسلمانان است و توسعه و بازسازی این اماکن مقدس، جلوه‌ای از شکوه و عزت محبان اهل‌بیت (ع) و نشانه ارادت آنان به خاندان عصمت و طهارت است.

وی همچنین با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان خانواده، مسجد و مدرسه تأکید کرد و افزود: این سه نهاد، اضلاع مؤثر در تربیت، هویت‌بخشی و رشد فکری و فرهنگی نسل جوان هستند و باید ارتباط مستمر و هدفمندی میان آن‌ها برقرار باشد.

حسینی‌نسب با بیان اینکه حضور دانش‌آموزان در مساجد و نماز جمعه می‌تواند به تقویت باورهای دینی و افزایش قدرت تشخیص آنان کمک کند، گفت: تقویت پیوند نسل جوان با مسجد و نماز جمعه، در برابر جنگ شناختی دشمنان نقش مؤثری دارد.

ورزش سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه است

امام جمعه ایجرود در ادامه با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، گفت: هزینه‌کرد در حوزه ورزش، هزینه اضافی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است.

وی افزود: توسعه ورزش می‌تواند از بسیاری از هزینه‌های سنگین درمانی و پیامدهای اجتماعی جلوگیری کند و به همین دلیل، برای داشتن ایرانی قوی باید به ورزش نیز توجه ویژه داشت.

حسینی‌نسب با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی در کشور، تصریح کرد: برای تحقق ورزش قوی باید همه رشته‌های ورزشی و ورزشکاران در نقاط مختلف کشور مورد حمایت قرار گیرند و امکانات متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به استعدادهای ورزشی شهرستان ایجرود، خواستار حمایت بیشتر از ورزشکاران این منطقه شد و گفت: نبود سالن اختصاصی برای برخی رشته‌های ورزشی، کمبود امکانات ورزشی در روستاها و ضرورت توسعه ورزش بانوان از جمله مسائل و مشکلات حوزه ورزش شهرستان است که باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.