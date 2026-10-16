به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین محمدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره)، با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران و آمریکا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه توان نیروهای مسلح، حضور مردم و نصرت الهی، از قدرتی برخوردار است که محاسبات مادی قدرت‌های جهانی نمی‌تواند آن را به‌درستی ارزیابی کند.

وی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره نداشتن قصد برای استقرار نیروهای زمینی در ایران افزود: موضوع تنها به تصمیم آمریکا محدود نمی‌شود، بلکه این کشور توان ورود زمینی به ایران را نیز ندارد؛ چراکه با واکنش ملت ایران و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر آمادگی کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تصریح کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهد شد و با اتکا به توان دفاعی خود از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کند.

محمدی با اشاره به نقش شهدای حوزه دفاعی کشور، از جمله شهید حسن طهرانی‌مقدم و شهید حاجی‌زاده، گفت: توان موشکی ایران حاصل تلاش و مجاهدت شهدایی است که برای تقویت قدرت دفاعی کشور گام برداشتند و نیروهای مسلح نیز برای انجام مأموریت‌های خود آمادگی دارند.

وی با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال تحولات منطقه، اقدامات این کشور در تنگه هرمز و تلاش‌های تبلیغاتی آن را ناکام دانست و بیان کرد: روایت‌سازی رسانه‌ای نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد و آمریکا را از پیامدهای سیاست‌های خود نجات دهد.

امام‌جمعه موقت اصفهان همچنین با انتقاد از اتکای برخی کشورهای منطقه به حمایت امنیتی آمریکا اظهار کرد: کشورهای منطقه باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند و به‌جای اعتماد به قدرت‌های خارجی، بر همکاری و اتحاد ملت‌های منطقه تکیه داشته باشند.

محمدی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اوکراین درباره عملکرد آمریکا در قبال این کشور، آن را هشداری برای دولت‌هایی دانست که امنیت خود را به واشنگتن گره زده‌اند و افزود: کشورها باید با شناخت منافع واقعی خود، از اعتماد بی‌پشتوانه به قدرت‌های خارجی پرهیز کنند.

حضور مستمر مردم، پشتوانه دفاعی کشور است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در تجمعات و میادین اظهار کرد: مردم ایران طی ۲۳۰ شب در خیابان‌ها حضور داشته‌اند و این حضور، نشان‌دهنده حمایت آنان از کشور و نیروهای مسلح است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر نقش هم‌زمان مردم و نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدها افزود: حضور اجتماعی مردم در کنار آمادگی دفاعی کشور، از عوامل مهم ایستادگی ایران در برابر فشارهای خارجی به شمار می‌رود.

محمدی همچنین با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، از سخنان حجت‌الاسلام کیانی، هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری، درباره توانمندی‌ها و آمادگی ارتش تقدیر کرد.

وی در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های انصارالله یمن، برای این مجموعه آرزوی پیروزی کرد و گفت: امیدواریم خداوند متعال بر قدرت و توان آنان بیفزاید و زمینه پیروزی نهایی این نیروها فراهم شود.

حضرت زینب(س)، الگویی برای پرستاران و زنان جامعه اسلامی

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و گرامیداشت روز پرستار، این نام‌گذاری را نشانه توجه نظام جمهوری اسلامی به الگوهای دینی در عرصه خدمت‌رسانی دانست.

وی با قدردانی از تلاش‌های پرستاران اظهار کرد: قدردانی از پرستاری تنها به افرادی که این حرفه را به‌صورت رسمی دنبال می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه کسانی را نیز در بر می‌گیرد که بدون دریافت دستمزد، در خانه از همسران جانباز، بیماران و افراد نیازمند مراقبت می‌کنند.

محمدی با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) افزود: نقش این بانوی بزرگوار به مراقبت از بیماران واقعه کربلا محدود نبود، بلکه ایشان در مسیر اصلاح جامعه نیز نقش‌آفرینی کرد و سیره زندگی‌اش در زمینه عفاف، حیا و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همچنان می‌تواند الگوی زنان و دختران باشد.

وی با تأکید بر اینکه رعایت عفاف و حیا مانعی برای حضور اجتماعی زنان نیست، تصریح کرد: حضرت زینب(س) با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی، تأثیری ماندگار در تاریخ اسلام بر جای گذاشت و نام ایشان به‌عنوان الگویی برجسته در تاریخ باقی مانده است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با انتقاد از آنچه تلاش برای تضعیف بنیان خانواده و ترویج بی‌عفتی در جوامع اسلامی خواند، گفت: به اعتقاد وی، برخی جریان‌ها با ارائه برداشت‌های خاص از مفهوم آزادی، درصدد تغییر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع هستند.

محمدی همچنین با اشاره به وضعیت زنان در جمهوری آذربایجان مدعی شد که با وجود مسلمان بودن اکثریت جمعیت این کشور، محدودیت‌هایی در زمینه تحصیل و تدریس زنان و دختران اعمال شده است و مسئولان این کشور نیز در برابر آن همراهی کرده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد کشورهای غربی در زمینه حقوق زنان اظهار کرد: مدعیان دفاع از حقوق زنان باید در برابر جنایت‌های صورت‌گرفته علیه آنان نیز موضع‌گیری کنند و دفاع از حقوق زنان را به موضوعات و موارد مورد تأیید خود محدود نکنند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به شهادت دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس در سیستان‌وبلوچستان، شهیده افسانه عقیلا در مهرستان بلوچستان و دکتر مهسا طاهری، نخبه هسته‌ای کشور، پرسید چرا در برابر چنین حوادثی واکنش متناسبی از سوی مدعیان حقوق زنان مشاهده نمی‌شود.

محمدی با اشاره به دستاوردهای علمی و ورزشی زنان ایرانی خاطرنشان کرد: دختران ایرانی در کنکور، المپیادهای علمی و رقابت‌های ورزشی موفقیت‌های قابل توجهی کسب می‌کنند و در عین پایبندی به ارزش‌های دینی، در عرصه‌های مختلف اجتماعی نیز حضور دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه زنان در جامعه افزود: زنان و دختران می‌توانند با بهره‌گیری از سیره حضرت زینب(س)، ضمن حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی، در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.