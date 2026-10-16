به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه دماوند با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان، خواستار توجه جدی مسئولان استان تهران به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی شد.

امام جمعه دماوند با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت جسمی و روحی جامعه اظهار کرد: ورزش امروز فقط یک فعالیت رقابتی یا تفریحی نیست، بلکه پدیده‌ای اجتماعی با ابعاد داخلی و بین‌المللی است.

وی افزود: توسعه ورزش همگانی هزینه‌های درمانی را کاهش می‌دهد و از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری می‌کند؛ ازاین‌رو هزینه‌کرد در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای سلامت و نشاط جامعه است.

فتاح‌دماوندی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی عادلانه مردم از امکانات ورزشی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های ورزشی شهرستان دماوند باید در دستور کار مسئولان استان قرار داشته باشد و استعدادهای ورزشی منطقه با حمایت مسئولان و مردم شکوفا می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت امکانات ورزشی در مسکن مهر دماوند و رودهن خاطرنشان کرد: از مسئولان انتظار می‌رود برای رفع این کمبودها پیگیری و اقدام کنند.

امام جمعه دماوند همچنین تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام را از مطالبات جدی ورزشکاران شهرستان دانست و بر ضرورت احداث پارک‌های ورزش ویژه بانوان در دماوند، رودهن، آبعلی، آبسرد و کیلان تأکید کرد.

فتاح‌دماوندی در پایان با قدردانی از ورزشکاران و افتخارآفرینان ایرانی، ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر مسئولان و مردم، زمینه حضور موفق‌تر ورزشکاران دماوندی در رقابت‌های استانی و کشوری فراهم شود.