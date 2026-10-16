مسئولان اسفراین از پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، حجت‌الاسلام موسوی امام جمعه شهرستان و سعید آیتی فرماندار اسفراین، با همراهی فرخی رئیس دانشکده علوم پزشکی، معاون درمان و جمعی از اعضای تیم مدیریتی بیمارستان، با حضور در جمع پرستاران، روز پرستار را به آنان تبریک گفتند.

در این دیدار، مسئولان با اهدای گل به پرستاران، از تلاش‌های این قشر در مراقبت از بیماران، تسکین آلام دردمندان و ارتقای سلامت جامعه تجلیل کردند.

حجت‌الاسلام موسوی، امام جمعه اسفراین، پرستاری را جلوه‌ای ارزشمند از انسان‌دوستی، ایثار و خدمت به همنوع دانست و بر ضرورت قدردانی از تلاش‌های خالصانه پرستاران در مراقبت از بیماران تأکید کرد.

سعید آیتی، فرماندار اسفراین نیز با قدردانی از خدمات شبانه‌روزی پرستاران اظهار کرد: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت هستند و با تعهد، صبوری و دلسوزی خود نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

وی افزود: تکریم این قشر زحمتکش و پیگیری مسائل و دغدغه‌های آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه این دیدار، مسئولان ضمن گفت‌وگو با پرستاران و شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنان، بر ضرورت طرح مشکلات و پیگیری مطالبات این قشر تأکید کردند.