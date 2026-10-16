به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین افروز در خطبه‌های نماز جمعه سیراف، با اشاره به حضور غلامحسین زیبا، فرماندار شهرستان کنگان، هیئت همراه، بخشدار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سیراف در نماز جمعه اهل‌سنت، این حضور را نمادی از وحدت، همدلی و برادری دانست.

وی نماز جمعه را افزون بر یک فریضه دینی، رویدادی اجتماعی برای تقویت پیوندهای ایمانی و همبستگی میان مسلمانان توصیف کرد و گفت: وحدت به معنای استوار ساختن نقاط مشترک و تقویت زمینه‌های همبستگی است، در حالی که تفرقه و پیروی از خواهش‌های نفسانی، زمینه‌ساز اختلاف، نزاع و انحراف می‌شود.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف با بیان اینکه مسلمانان از مشترکات بنیادینی همچون خدای واحد، پیامبر واحد، قبله واحد و قرآن واحد برخوردارند، خاطرنشان کرد: توجه به این اصول مشترک و پایبندی به آموزه‌های اسلامی می‌تواند از بروز اختلاف و پراکندگی در میان مسلمانان جلوگیری کند.

شیخ افروز همچنین با تأکید بر اهمیت اتحاد جهان اسلام در شرایط کنونی اظهار کرد: همبستگی مسلمانان نقش مؤثری در دستیابی به آزادی و استقلال دارد و تقویت اعتماد متقابل، پرهیز از اختلاف‌افکنی و حفظ هویت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز مقابله با سلطه‌طلبی و کاهش آسیب‌های ناشی از تفرقه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را از الطاف الهی و حاصل همدلی، اتحاد و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف، از حجت‌الاسلام غلامعلی، رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور، و هیئت همراه به‌دلیل بازدید از مساجد و مدارس علوم دینی اهل‌سنت و برگزاری نشست‌های صمیمی با ائمه جمعه و جماعات، مدرسان، طلاب، نخبگان و معتمدان قدردانی کرد.

وی هدف از این بازدیدها و نشست‌ها را توجه بیشتر به مسائل و نیازهای روحانیون، مدرسان و طلاب اهل‌سنت عنوان کرد و با تقدیر از اقدامات و خدمات ارائه‌شده، از حسن توجه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور و مرکز اسلامی استان بوشهر به جامعه روحانیت اهل‌سنت تشکر کرد.