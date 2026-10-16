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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

دستور قاطع دادستان خراسان رضوی برای مبارزه با فساد و رفع مشکلات معیشتی

دستور قاطع دادستان خراسان رضوی برای مبارزه با فساد و رفع مشکلات معیشتی

مشهد- دادستان مرکز استان خراسان رضوی بر ضرورت برخورد با فساد، شفاف‌سازی ساختاری و تسهیل امور اقتصادی در مرزهای استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی‌فر در نشست مشترک شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت برخورد با فساد، شفاف‌سازی ساختاری و تسهیل امور اقتصادی در مرزهای استان تأکید کرد.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر ضرورت سلامت نفس و روحیه خدمت، مدیران را به دوری از هرگونه تعارض منافع و صیانت از حقوق عامه فراخواند. دادستان مرکز استان خراسان رضوی، همچنین بر مبارزه با فساد درون‌دستگاهی و ایجاد شفافیت برای پیشگیری از بروز آن تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد استان، خواستار «آرایش جنگی» در انجام وظایف و حمایت بی‌قید و شرط از فعالان اقتصادی و تسهیل روند کالا در مرزهای دوغارون، سرخس و لطف‌آباد به جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری شد.

همتی فر بیان کرد: دادستانی از مدیران شجاع، پاکدست و نوآوری که در مسیر خدمت به مردم و حفظ حقوق عامه گام برمی‌دارند، حمایت کامل خواهد کرد.

کد مطلب 6979407

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    نظرات

    • Aa IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      1 0
      پاسخ
      با دستور و تذکر حل نمیشه
    • پیمان IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      درود بر َشرفت .شیر مادرت حلالت

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