به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل روشن‌تن در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز که در مصلای اعظم امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی، نماز را از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح اخلاق فردی و اجتماعی دانست و بر لزوم حفظ آمادگی دفاعی، تقویت وحدت ملی و توجه به حقوق دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: رعایت حدود الهی باید در گفتار، رفتار، مسئولیت‌پذیری، نحوه مدیریت امور عمومی، استفاده از اموال مردم و چگونگی صرف وقت نمود داشته باشد. تقوا می‌تواند انسان را از آسیب‌های اخلاقی دور کند و در مواجهه با مشکلات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسیر درست را پیش روی او قرار دهد.

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به جایگاه انسان در آموزه‌های قرآن کریم، هدف از آفرینش را بندگی خداوند و حرکت در مسیر کمال دانست و گفت: تحقق این هدف به پرورش فضایل اخلاقی و دوری از رذایل نیاز دارد و انسان باید برای اصلاح رفتار و تهذیب نفس تلاش کند.

نماز؛ راهکار اساسی برای تهذیب اخلاق

روشن‌تن نماز را یکی از مهم‌ترین راهکارهای قرآنی برای اصلاح اخلاق معرفی کرد و با اشاره به آیات سوره معارج درباره ویژگی‌های انسان، اظهار کرد: انسان ممکن است در برابر مشکلات بی‌تابی کند و هنگام برخورداری از امکانات و نعمت‌ها به بخل و خودداری از بخشش گرفتار شود، اما نمازگزار واقعی باید از چنین ویژگی‌هایی فاصله بگیرد.

وی با استناد به آیه «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا» افزود: در آموزه‌های قرآنی، حرص و بی‌تابی از ویژگی‌هایی معرفی شده‌اند که انسان باید برای اصلاح آن‌ها تلاش کند. نماز در صورتی که با توجه و پایبندی عملی همراه باشد، می‌تواند در کنترل این گرایش‌ها و تقویت روحیه صبر، انفاق و مسئولیت‌پذیری مؤثر باشد.

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» تصریح کرد: یکی از آثار مهم نماز، بازداشتن انسان از گناه و رفتارهای ناپسند است؛ ازاین‌رو، آثار این عبادت باید در زندگی و روابط اجتماعی افراد نیز نمایان شود.

روشن‌تن با نقل توصیه‌های اخلاقی آیت‌الله شیخ حسن‌علی نخودکی اصفهانی، بر اهمیت اقامه نماز در وقت مقرر تأکید کرد و گفت: نماز اول وقت از توصیه‌های مورد تأکید عالمان اخلاق است و نباید گرفتاری‌های روزمره بهانه‌ای برای بی‌توجهی به آن باشد.

وی همچنین نماز شب را از عوامل تقویت معنویت و تهذیب نفس برشمرد و از نمازگزاران خواست در صورت فراهم بودن شرایط، به این عبادت توجه داشته باشند.

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به هشدار قرآن کریم درباره غفلت از نماز، خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ نماز باید در خانواده‌ها، مساجد و محیط اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و اقامه نماز در وقت مقرر و حضور در نماز جماعت از رفتارهایی است که باید در زندگی مؤمنان جایگاه مشخصی داشته باشد.

عدالت و باور به قیامت در اصلاح رفتار انسان

روشن‌تن در ادامه، عدالت و تقویت ایمان به روز قیامت را از دیگر عوامل مؤثر در تهذیب نفس دانست و اظهار کرد: رعایت عدالت در روابط فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند از بروز بسیاری از رفتارهای نادرست جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه توجه به حسابرسی اعمال، انسان را نسبت به رفتار خود مسئول‌تر می‌کند، افزود: یاد مرگ و قیامت باید در تصمیم‌گیری‌ها و مناسبات اجتماعی مورد توجه باشد تا افراد از حقوق دیگران غفلت نکنند و در انجام مسئولیت‌های خود پایبند به اصول اخلاقی باشند.

مکتب حضرت زینب (س)، الگوی ایستادگی و حفظ عزت

امام جمعه موقت تبریز در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران در مراقبت از بیماران قدردانی کرد و یاد پرستاران شهید را گرامی داشت.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام، مکتب آن حضرت را الگویی برای حفظ عزت، پایداری در برابر ظلم و عبور از دشواری‌ها دانست و گفت: ملت ایران در مواجهه با بحران‌ها توانسته است با تکیه بر آموزه‌های دینی و روحیه مقاومت، از شرایط دشوار عبور کند و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

روشن‌تن با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران، به‌ویژه تبریز، اظهار کرد: این حضور نشان‌دهنده ایستادگی مردم در برابر فشارها و تهدیدهاست و ملت ایران با الهام از مکتب حضرت زینب (س) بر حفظ عزت، هویت ملی و جایگاه کشور تأکید دارد.

انتقاد از منع تحصیل دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان

امام جمعه موقت تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده درباره جلوگیری از تحصیل دختران محجبه در جمهوری آذربایجان، خواستار تجدیدنظر مسئولان این کشور در سیاست‌های مربوط به پوشش دانش‌آموزان شد.

وی با انتقاد از محروم شدن دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل رعایت حجاب، بر ضرورت احترام به حقوق آنان تأکید کرد و گفت: جلوگیری از حضور دختران محجبه در مدارس، موضوعی است که باید از سوی مسئولان مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد.

روشن‌تن با اشاره به تجربه تاریخی کشف حجاب در دوره رضاشاه، نسبت به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست‌های محدودکننده در حوزه پوشش هشدار داد و خواستار توجه مسئولان جمهوری آذربایجان به مطالبات خانواده‌ها و دانش‌آموزان شد.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی کشورهای اسلامی تأکید کرد و خواستار حمایت از حقوق زنان و دانش‌آموزان مسلمان شد.

قراردادهای گلستان و ترکمانچای؛ درس‌هایی برای تصمیم‌گیری امروز

امام جمعه موقت تبریز در ادامه با اشاره به قراردادهای گلستان و ترکمانچای، این رویدادهای تاریخی را یادآور خسارت‌هایی دانست که در دوره‌های گذشته بر ایران تحمیل شده است.

وی با اشاره به شرایط سیاسی و نظامی ایران در دوره انعقاد این قراردادها اظهار کرد: بررسی تجربه‌های تاریخی باید در تصمیم‌گیری‌های امروز کشور مورد توجه قرار گیرد و اجازه داده نشود شرایطی مشابه گذشته تکرار شود.

روشن‌تن با اشاره به بحث مذاکرات و احتمال توافق‌های جدید، تصریح کرد: ایران امروز با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، نیروهای مسلح، نیروهای بسیج و توان دفاعی خود، شرایط متفاوتی با دوره‌های تاریخی گذشته دارد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران تجربه قراردادهای گلستان و ترکمانچای را از یاد نبرده است، گفت: مردم ایران اجازه نخواهند داد توافق‌هایی از این دست تکرار شود و منافع و استقلال کشور در معرض آسیب قرار گیرد.

امام جمعه موقت تبریز حفظ استقلال، صیانت از منافع ملی و توجه به تجربه‌های تاریخی را از الزامات تصمیم‌گیری در شرایط کنونی دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.

تأکید بر حفظ آمادگی دفاعی در برابر تهدیدهای دشمن

روشن‌تن در بخش پایانی سخنان خود با استناد به آیات قرآن کریم درباره ضرورت آمادگی در برابر دشمن، هوشیاری و حفظ توان دفاعی را ضروری دانست.

وی با اشاره به مضمون آیات قرآن درباره آمادگی در برابر حملات احتمالی دشمنان اظهار کرد: دشمنان ممکن است از غفلت و کاهش آمادگی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؛ بنابراین، حفظ آمادگی و تقویت توان دفاعی باید همواره مورد توجه باشد.

امام جمعه موقت تبریز با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور، افزود: آموزه‌های قرآن کریم بر آمادگی در برابر تهدیدها تأکید دارند و این آمادگی، بخشی از الزامات حفاظت از جامعه و مقابله با خطرهای احتمالی است.

وی همچنین وحدت، انسجام و بصیرت مردم را از عوامل مهم مقابله با فشارهای خارجی دانست و بر ضرورت حفظ همبستگی ملی در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

روشن‌تن در پایان، هوشیاری عمومی و همراهی مردم با نیروهای مدافع کشور را برای صیانت از امنیت و استقلال ایران ضروری دانست.