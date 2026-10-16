به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با دکتر «جهاد ازور» (Jihad Azour)، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد مالی بین‌المللی، دیدار و گفتگو کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر تاب‌آوری شاخص‌ها و ظرفیت‌های کشور در مدیریت تعادل‌های پولی و ارزی تأکید کرد و یادآور شد که صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یک نهاد تخصصی بین‌المللی، شایسته است در ارزیابی‌های اقتصادی خود رویکردی واقع‌بینانه، حرفه‌ای و به دور از فشارهای بیرونی اتخاذ کند.



در این نشست که در چارچوب رایزنی‌های دوره‌ای میان مقامات ارشد پولی کشور و مسئولان صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، طرفین آخرین تحولات اقتصاد کلان منطقه و افق رشد کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.



همتی در این نشست بر تاب‌آوری شاخص‌ها و ظرفیت‌های کشور در مدیریت تعادل‌های پولی و ارزی تأکید کرد و یادآور شد که صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یک نهاد تخصصی بین‌المللی، شایسته است در ارزیابی‌های اقتصادی خود رویکردی واقع‌بینانه، حرفه‌ای و به دور از فشارهای بیرونی اتخاذ کند و اثرات ناشی از محدودیت‌ها، شوک‌های ژئوپلیتیک و موانع تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی را به دقت در گزارش‌های ادواری خود منعکس سازد.



رئیس‌کل بانک‌ مرکزی، همچنین پیگیری حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران نزد صندوق، از جمله بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی، اعتباری و دسترسی به منابع حق برداشت مخصوص (SDR) را مورد تأکید قرار داد.



در ادامه این دیدار، دکتر جهاد ازور نیز با ارائه گزارشی از آخرین برآوردهای دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی پیرامون چالش‌های پیش‌روی اقتصادهای در حال ظهور و منطقه، بر تداوم گفت‌وگوها و گسترش همکاری‌های فنی میان صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.