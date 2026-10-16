دشمن با ایجاد اختلاف به دنبال هدف قرار دادن وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی به تبیین جریان تاریخی انحراف بنی‌اسرائیل در دوران غیبت چهل روزه حضرت موسی(ع) پرداخت و اظهار کرد: قوم بنی‌اسرائیل با وجود مشاهده معجزات الهی در غیاب حضرت موسی دچار انحراف بزرگ گوساله پرستی شدند چرا که شرک بزرگ‌ترین ظلم به خداوند متعال است و براساس آیات قرآن کریم هیچ گناهی به اندازه شرک بزرگ نیست و این گناه بدون توبه بخشیده نمی‌شود.

وی با اشاره به رویکرد اقشار مختلف بنی‌اسرائیل در آن دوران افزود: در جریان گوساله سامری مردم به سه دسته تقسیم شدند و دسته نخست ۱۲ هزار نفری که در کنار حضرت هارون(ع) ماندند، دسته دوم حدود ۷۰ هزار نفری که منحرف شده و گوساله پرست شدند و دسته سوم گوساله پرست نشدند اما در برابر انحراف سکوت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه در روایات اسلامی دسته سوم نیز مقصر قلمداد شده‌اند، تصریح کرد: کسی که فساد، انحراف و تضعیف احکام الهی را در جامعه ببیند اما سکوت کند و امر به معروف و نهی از منکر انجام ندهد مقصر است و امر به معروف و نهی از منکر دخالت در کار دیگران نیست بلکه دستور خداوند و اهل بیت(ع) برای مراقبت از همدیگر و جلوگیری از سقوط به جهنم است.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به اهمیت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در خانواده‌ها بیان کرد: امروز اگرچه امر به معروف در سطح جامعه گاهی تضعیف شده اما بزرگ‌تر خانواده، پدر، مادر و بزرگان طایفه به راحتی می‌توانند در مهمانی‌ها و دورهمی‌های خانوادگی که فضا برای گفتگو فراهم است امر به معروف و نهی از منکر کنند چراکه در این محیط‌های خصوصی این فریضه تاثیرگذاری بالایی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حکمت رفتار حضرت هارون(ع) در حفظ وحدت اشاره کرد و گفت: حضرت هارون می‌توانست با منحرفان بجنگد اما برای جلوگیری از ایجاد اختلاف شدید و حفظ وحدت امت تا زمان بازگشت حضرت موسی(ع) و فراهم شدن بستر اصلاحات، صبر و تحمل کرد و بسیار اساسی برای جامعه امروز ما است و گاهی حفظ وحدت برای عبور از بحران‌ها و حفظ قوام جامعه اسلامی ضروری است.

امام جمعه همدان در ادامه به شیوه خاص توبه قوم بنی‌اسرائیل پس از بازگشت حضرت موسی(ع) اشاره کرد و یادآور شد: حضرت موسی(ع) پس از بازگشت با تندی با امت برخورد کرد تا اهمیت انحراف از توحید را به جامعه بیاموزاند چراکه فرار از دین و معنویت در نهایت ظلم به خود انسان است و انسان کافر یا دور از خدا در این دنیا نیز طعم آرامش واقعی را نمی‌چشد و زندگی مضطرب و بی‌معنایی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسی از دین خدا فاصله بگیرد یا به بهانه عملکرد افراد از احکام الهی روی‌گردان شود به خدا زیانی نزده بلکه به خویشتن ظلم کرده چنانکه امیرالمؤمنین(ع) فرمودند هر کس کار نیکی انجام دهد سود آن به خود انسان بازمی‌گردد و بندگی خدا نیازمند تولّی حقیقی و دوری از لجبازی با خویشتن است.

مدیریت در شرایط جنگی با روش‌های عادی امکان‌پذیر نیست

آیت الله شعبانی موثقی در ادامه با اشاره به شرایط حساس سیاسی و امنیتی کشور و جنگ‌های ترکیبی دشمن اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای جنگ اقتصادی ویرانگر، ایجاد ابر تورم‌ها، خطاهای محاسباتی و جنگ رسانه‌ای انجام داده است.

وی با اشاره به حربه‌های رسانه‌ای دشمن و شخص رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه تناقض‌گویی و ایجاد ترس و اختلاف در داخل کشور تصریح کرد: دشمن به خوبی می‌داند که ملت منسجم، یکپارچه و دارای اعتماد متقابل با مسئولان قابل شکست نیست و با انتشار اخبار متناقض و ایجاد بوی اختلاف تلاش می‌کند وحدت ملی را هدف قرار دهد و متاسفانه برخی افراد در داخل نیز با مواضع متمایل به ترس و تسلیم به این فضا دامن می‌زنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تمجید از تلاش‌های شبانه‌روزی و سه شیفت نیروهای مسلح در عرصه تولید تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نظامی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در میدان نظامی با درک شرایط جنگی در حال پیشرفت هستیم در عرصه اقتصاد نیز مدیریت در شرایط عادی پاسخگو نیست و قوانین و بورکراسی‌های پیچیده اداری و ثبت سفارش‌های سنتی در شرایط جنگی کارایی لازم را ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا برخی کالاهای ضروری مانند داروهای خاص در بازارهای غیررسمی یافت می‌شود اما در داروخانه‌های رسمی کمیاب است، افزود: کشور ما با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد و می‌توان با فعال‌سازی هدفمند و هدایت‌شده بخش خصوصی و بازرگانان خرد و مردمی در استان‌ها بدون نیاز به ارز دولتی کالاها و ملزومات ضروری مردم را به راحتی از کشورهایی مانند عراق و پاکستان وارد کرد تا قیمت‌ها کنترل شود.

آیت الله شعبانی موثقی تاکید کرد: اعطای اختیار کامل واردات کالا به استان‌ها که بارها مطرح شده اما به مرحله عمل نزدیک نشده می‌تواند بسیاری از مشکلات کلان تحریم و ردگیری‌های بانکی را حل و فصل کند که امیدواریم دولتمردان این پیشنهادها را جدی گرفته و پیگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به مطالبات کادر درمان اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی پرستار در بیمارستان‌های استان، مشکلات حقوقی و پرداختی‌ها و همچنین معوق ماندن ۶ ماهه کارانه پرستاران از دغدغه‌های جدی این قشر زحمتکش است و با وجود پیگیری‌های دانشگاه علوم پزشکی شرایط سخت کاری و اضافه کارهای ناچیز پرستاران ایجاب می‌کند که توجه ویژه‌ای به مطالبات و حقوق قانونی آن‌ها صورت گیرد.

امام جمعه همدان در پایان با اشاره به ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و برخورد با دختران دانش‌آموز متدین خاطرنشان کرد: مردم جمهوری آذربایجان مردمی مذهبی، متدین و شیفته اهل‌بیت (ع) هستند و مبارزه با دین و حجاب در یک جامعه مذهبی هرگز جواب نمی‌دهد همچنان که اقدام رضاخان در سال ۱۳۱۴ در ایران با شکست مواجه شد و مسئولان آذربایجان نیز باید از این تجربه‌های تاریخی عبرت بگیرند.